ВС России нанесли серию ударов по инфраструктуре Украины Минобороны: ВС России нанесли семь ударов по объектам ВПК и энергетики Украины

Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по предприятиям украинского оборонного комплекса и связанным с ними энергетическим объектам, сообщили в Минобороны. Удары стали ответом на атаки Киева по гражданской инфраструктуре России.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 11 по 17 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю силами противовоздушной обороны было уничтожено 36 управляемых авиационных бомб, 18 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1304 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По данным ведомства, с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 737 беспилотников, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 543 танка и другие бронированные машины, 1 602 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 531 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 44 159 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские военные нанесли масштабный удар по объектам газовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВПК противника. Данная операция стала ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.