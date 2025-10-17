«Военное преступление»: МИД Белоруссии о гибели военкора Зуева В МИД Белоруссии выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Зуева

Министерство иностранных дел Белоруссии выразило соболезнования в связи с гибелью военкора МИА «Россия сегодня» Ивана Зуева в Запорожской области. В заявлении ведомства в Facebook (деятельность в РФ запрещена) подчеркивается, что нападение на журналистов — это преступление.

Международное гуманитарное право прямо устанавливает, что журналисты, освещающие события в условиях вооруженных столкновений, считаются гражданскими лицами и не являются законной военной целью. Нападение на них является военным преступлением, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Зуев попал под атаку дронов ВСУ. Еще один журналист Юрий Войткевич получил ранение, сейчас он госпитализирован.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник подчеркивал, что к ответственности будут привлечены президент Украины Владимир Зеленский и его окружение. По его информации, российские дипломаты готовят обращение в международные организации с материалами по данному инциденту.