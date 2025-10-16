МИД России пообещал наказать виновных в убийстве военкора Зуева

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение будут привлечены к ответственности за гибель российского журналиста Ивана Зуева, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его информации, российские дипломаты готовят обращение в международные организации с материалами по данному инциденту.

Ответственность понесут как непосредственные исполнители, так и те, кто отдал преступный приказ, пообещал дипломат. Мирошник подчеркнул, что Россия будет всеми доступными способами добиваться правовой оценки и ответственности Киева за творящийся беспредел. Виновные ответят за содеянное либо военным, либо судебно-правовым способом, отметил посол.

Но пока у нас мало веры в действенность соответствующих международных структур, давно смотрящих сквозь пальцы на деяния украинских нацистов, — посетовал Мирошник.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Он попал под атаку дронов ВСУ, еще один журналист — Юрий Войткевич — получил ранение, сейчас он госпитализирован.