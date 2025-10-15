Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 19:33

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы мечтаете о цветнике, который будет выглядеть эффектно до самых морозов и при этом расти практически сам по себе, — астра новобельгийская ваш идеальный вариант. Этот многолетник — настоящая находка для нашего климата.

Он не просто хорошо зимует, а с каждым годом становится только мощнее и пышнее, образуя настоящие заросли, усыпанные тысячами небольших, но очень ярких цветков. Представьте: конец августа, большинство растений уже отцвели, а ваш сад полыхает сиреневыми, лиловыми и розовыми красками.

Астра абсолютно неприхотлива: она мирится с любой почвой, стойко переносит засуху, редко болеет и не требует частых делений. Единственное, что ей нужно, — это солнечное место. Посадив её один раз, вы на долгие годы обеспечите своему саду осенний парад красок, который будет только наращивать свою мощь. Это растение, которое по-настоящему работает на вас, а не вы на него.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Мария Левицкая
М. Левицкая
