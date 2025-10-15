Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе на 16–19 октября

Первые заморозки ожидаются в Санкт-Петербурге уже в предстоящие выходные, рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале. Перед этим пришедший в регион северный циклон порадует горожан и гостей города кратковременным потеплением 16 октября, но с осадками.

Уже с ночи на пятницу, 17 октября, антициклон остановит дожди и вызовет резкое похолодание в северных районах Ленинградской области до −2°…+2°, в самом Петербурге ожидается 0°...+2°.

В субботу, 18 октября, ночью уже по всей области будет отрицательная температура до −4 градусов. В Санкт-Петербурге все еще 0°…+2°, но в окрестности города придет температура до −1–2 градусов.

В ночь на воскресенье, 19 октября, первые заморозки вероятны даже в центре Северной столицы: ожидается до −1° в центре и до −5° в области. Дневная температура в выходные не превысит +5–7 градусов.

