15 октября 2025 в 21:45

Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе на 16–19 октября

Синоптик Колесов: к выходным в Петербург придут заморозки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Первые заморозки ожидаются в Санкт-Петербурге уже в предстоящие выходные, рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале. Перед этим пришедший в регион северный циклон порадует горожан и гостей города кратковременным потеплением 16 октября, но с осадками.

Уже с ночи на пятницу, 17 октября, антициклон остановит дожди и вызовет резкое похолодание в северных районах Ленинградской области до −2°…+2°, в самом Петербурге ожидается 0°...+2°.

В субботу, 18 октября, ночью уже по всей области будет отрицательная температура до −4 градусов. В Санкт-Петербурге все еще 0°…+2°, но в окрестности города придет температура до −1–2 градусов.

В ночь на воскресенье, 19 октября, первые заморозки вероятны даже в центре Северной столицы: ожидается до −1° в центре и до −5° в области. Дневная температура в выходные не превысит +5–7 градусов.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Сергей Цивилев заявил о полной готовности российской энергосистемы к прохождению зимних пиковых нагрузок. Глава ведомства доложил президенту Владимиру Путину о продолжении планомерной модернизации инфраструктуры и расширении мощностей для бесперебойного энергоснабжения в холодный период.

Санкт-Петербург
погода
синоптики
выходные
дожди
заморозки
