Охранявший добычу тигр набросился на жителей Приморского края Тигр в Приморском крае атаковал машину с людьми во время охраны своей добычи

В Приморском крае зафиксирован инцидент с нападением амурского тигра на легковой автомобиль с людьми. Происшествие случилось, когда россияне, заметив хищника в естественной среде обитания, решили остановиться для наблюдения, пишет Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока».

Инцидент произошел в районе Находки, где водитель и пассажирка автомобиля заметили хищника, охранявшего свою добычу в придорожных кустах. Они обратили внимание, что зверь спрятался в кустах, а рядом с ним на земле — следы крови.

Местные жители хотели постоять подольше, однако тигр внезапно бросился на машину. Водитель и пассажирка испугались резких действий хищника и сорвались с места. После маневра водителю удалось избежать столкновения с животным.

Подобное поведение тигра объясняется инстинктом защиты добычи, что характерно для диких хищников в период кормления. Инцидент обошелся без человеческих жертв, однако вызвал широкий резонанс в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что комбайнер из Приморского края наткнулся на тигра во время работы в поле посреди ночи. Инцидент произошел в Михайловском муниципальном округе. Предполагается, что хищник охотился за копытными, которые выходят кормиться к полям.