06 ноября 2025 в 14:06

Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец

Диетолог Белоусова: людям с высоким уровнем мочевой кислоты нельзя есть холодец

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Людям с повышенным уровнем мочевой кислоты нельзя есть холодец, заявила 360.ru диетолог Анна Белоусова. Она отметила, что в эту категорию зачастую входят мужчины старше 35 лет и женщины в период пременопаузы.

Проблема касается прежде всего мужчин старше 35. Плюс женщин, переступающих черту климакса. Повышенный уровень мочевой кислоты, который является предшественником камнеобразования в почках и подагры, это сейчас распространенная проблема, — уточнила Белоусова.

С осторожностью употреблять это блюдо следует людям, страдающим от проблем с суставами, и представителям старшего поколения. А от холодца с добавлением желатина лучше отказаться тем, кто склонен к камнеобразованию в почках. Им допустимо это блюдо только по праздникам, подытожила врач.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что людям с заболеваниями ЖКТ не рекомендуется есть бобовые продукты. В противном случае после приема этой пищи они могут столкнуться с повышенным газообразованием и другими неприятными симптомами.

