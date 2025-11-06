Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец Диетолог Белоусова: людям с высоким уровнем мочевой кислоты нельзя есть холодец

Людям с повышенным уровнем мочевой кислоты нельзя есть холодец, заявила 360.ru диетолог Анна Белоусова. Она отметила, что в эту категорию зачастую входят мужчины старше 35 лет и женщины в период пременопаузы.

Проблема касается прежде всего мужчин старше 35. Плюс женщин, переступающих черту климакса. Повышенный уровень мочевой кислоты, который является предшественником камнеобразования в почках и подагры, это сейчас распространенная проблема, — уточнила Белоусова.

С осторожностью употреблять это блюдо следует людям, страдающим от проблем с суставами, и представителям старшего поколения. А от холодца с добавлением желатина лучше отказаться тем, кто склонен к камнеобразованию в почках. Им допустимо это блюдо только по праздникам, подытожила врач.

