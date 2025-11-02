Названы российские регионы, где водится самая полезная морская рыба

Самая полезная морская рыба водится в Мурманске и Владивостоке, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, в большинстве других регионов водоемы отличаются высокой степенью загрязнения, и выловленную там рыбу лучше не употреблять в пищу.

Рыба из Японского моря для меня представляет нежелательное пищевое сырье. Там была «Фукусима» (авария на АЭС. — NEWS.ru), вспоминаем о радиации. В этом море очень высокое содержание свинца. В самой рыбе также может быть большое содержание тяжелых металлов. Сюда же относится рыба из морей, которые омывают Китай. Также мы отнесем сюда рыбу из южных морей: там проблема с танкерами и загрязнением нефтью. В результате у нас остается небольшой выбор рыбных продуктов — это Мурманск и Владивосток. Это дикая рыба, и желательно, чтобы она была заморожена хотя бы один раз прямо в месте вылова, — объяснила Мизинова.

Врач отметила, что рыба, выращенная в искусственной среде, не всегда полезна из-за вероятности использования некачественной кормовой базы. По ее словам, еще одним фактором, влияющим на содержание в рыбе важных микроэлементов, является частое размораживание.

Проблема в том, что рыба много раз размораживается и замораживается, а также доставляется в основном аквакультурой. То есть это не дикая рыба, выловленная в морях и океанах, а рыба, которая выращена на фермах. И возникает большой вопрос к тому, насколько качественная кормовая база была при выращивании той или иной рыбы, — резюмировала Мизинова.

