Салат из кальмаров в сторону — фарширую их такой начинкой и получаю невероятный ужин

Салат из кальмаров в сторону — фарширую их такой начинкой и получаю невероятный ужин

Когда я впервые попробовал фаршированные кальмары в итальянском ресторане, то был поражен их нежностью. Шеф-повар раскрыл мне секрет — оказывается, важно не переварить морепродукты, иначе они станут резиновыми. С тех пор этот рецепт стал моим козырем для изысканных ужинов.

Для блюда мне нужно: 2 очищенные тушки кальмара, 2 яичных белка, 150 г шампиньонов, пучок зелени, 50 г нежирного сыра и столовая ложка соевого соуса. Кальмары опускаю в кипящую воду ровно на 3 минуты, затем сразу перекладываю в ледяную воду.

Для начинки мелко рублю грибы и зелень, обжариваю на антипригарной сковороде. Добавляю взбитые белки, тертый сыр и соевый соус, томлю 2 минуты. Этой смесью аккуратно наполняю тушки кальмаров, закрепляю зубочистками. Обжариваю на той же сковороде по 1,5 минуты с каждой стороны. Подаю с дольками лимона.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.