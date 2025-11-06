Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 15:35

Пушков объяснил, почему Рютте «несет пургу»

Пушков: Рютте несет пургу заявлениями о подрыве глобальных правил Россией

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/Global Look Press

Заявлением о якобы подрыве Россией «глобальных правил» генсек НАТО Марк Рютте «несет пургу», написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Политик напомнил о многочисленных нарушениях со стороны Запада.

Генсек НАТО Рютте опять несет пургу: Россия не «глобальные правила» пытается подорвать, а отстаивает свои жизненные интересы перед лицом экспансии нон-стоп со стороны главного нарушителя и Устава ООН, и всевозможных норм международного права, — написал Пушков.

Сенатор отметил, что задолго до украинского конфликта именно Запад демонстрировал пренебрежение международным правом. Он напомнил, как США и их союзники «отодрали» Косово от Югославии, разделив суверенное государство, а также бомбили Белград без санкции Совета Безопасности ООН.

По словам Пушкова, страны НАТО несут ответственность за агрессию против Ирака и поощрение действий Михаила Саакашвили, приведших к обстрелу Цхинвала.

Ранее Рютте призвал страны — участницы Североатлантического альянса готовиться к продолжительному противостоянию с Россией. Генсек акцентировал внимание на том, что РФ действует не в одиночку, а выстраивает стратегическое сотрудничество с рядом государств, включая Китай, Северную Корею и Иран.

