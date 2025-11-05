Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 12:22

Мать бойца СВО сняла на видео разгромленную могилу сына

В Приморье школьники разгромили могилу участника спецоперации

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В поселке Кневичи Приморского края школьники разгромили могилу участника специальной военной операции. Мать бойца сняла оскверненное захоронение на видео, которое опубликовал правозащитник Максим Чихунов в Telegram-канале.

На кадрах видно, что надгробная плита испачкана следами обуви, вокруг разбросаны венки и цветочницы. По словам женщины, с могилы также пропали флаги. Инцидент произошел 4 ноября, а вся группа вандалов была зафиксирована камерами наблюдения.

По информации правозащитника, школа, где учатся подростки, подтвердила их причастность и проводит внутреннюю проверку. Флаги уже возвращены, а семье погибшего принесены извинения. Региональное управление МВД начало служебную проверку по факту произошедшего.

Ранее вандалы разгромили могилы участников СВО на кладбище в Дзержинске Нижегородской области. По данным источника, повреждения получили больше шести надгробий. Одна плита была расколота на несколько частей. По словам родственников погибших бойцов, ветер не мог согнуть штыри, на которых стоят памятники, только люди.

могилы
участники СВО
школьники
Приморье
