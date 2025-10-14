Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Российские военные продвинулись к восточным окраинам Константиновки в Донецкой Народной Республике, где в настоящее время продолжаются ожесточенные бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что подразделения ВСУ оказывают упорное сопротивление. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 14 октября?

Российские войска прорвались на восточные окраины Константиновки

«Буквально на прошлой неделе был существенный успех — мы совершили рывок с Предтечино и, по сути, уже идет закрепление на восточных окраинах данного населенного пункта. <…> Константиновка — очень сложный участок. И сейчас действительно там идут ожесточенные бои — противник сопротивляется», — сказал Марочко.

Эксперт отметил, что промышленная зона города используется противником для размещения военной техники, что затрудняет продвижение российских подразделений. По его словам, бои за Константиновку могут быть сопоставимы по продолжительности и интенсивности со сражением за Артемовск.

Уничтожен второй комплекс APKWS за все время СВО

Бойцы разведывательного центра «Рубикон» уничтожили пусковую установку, оснащенную высокоточной системой APKWS II, сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале. Она обладает американским модулем лазерного наведения, преобразующим обычные ракеты Hydra 70 в управляемые боеприпасы. Комплекс APKWS был ликвидирован на Сумском направлении. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

«Это вторая пусковая установка подобного типа, уничтоженная за все время, что идет СВО. Первая разбита в районе населенного пункта Очаков Николаевской области», — написал военкор.

Военэксперт спрогнозировал скорое поражение ВСУ на двух направлениях

К концу октября ВСУ ожидает поражение на двух направлениях — Купянском и Красноармейском, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российская армия делает успехи и под Константиновкой. Военэксперт отметил, что освобождение Красноармейска и Димитрова (украинское название — Мирноград) даст ВС РФ полноценный выход на Павлоград, а вместе с ним и на Днепропетровск.

«К концу этого месяца на двух направлениях врага ожидает поражение — на Купянском и Красноармейском. Есть еще подвижки на Константиновке. И особенно важен, на мой взгляд, город на севере ДНР, который ВСУ удерживают давно, — это Северск. Фактически, если мы освобождаем Красноармейск, например, и Димитров, у нас есть полноценный выход на Павлоград, а дальше на Днепропетровск», — высказался Дандыкин.

Морпех в зоне СВО спас подорвавшегося товарища

В зоне СВО штурмовик морской пехоты Иван Антонов с позывным Сова бросился спасать подорвавшегося товарища с позывным Борода и сам наступил на мину, потеряв ногу, пишет RT со ссылкой на военнослужащего. Антонову удалось протащить сослуживца несколько метров до того, как раздался взрыв. Мужчину отбросило под машину — в этот момент начался минометный обстрел.

«Мы пытались отползти как можно дальше, я осилил примерно метров 500–600. Командир кричал бойцам, чтобы вытащили меня. Я ему: не нужно никого из ребят за мной посылать! Борода остался лежать на поле. Я до последнего с ним переговаривался, пока он сознание не потерял. Довольно противная мина была», — вспомнил Антонов.

После тяжелого ранения врачи были вынуждены провести поэтапную ампутацию ноги Совы. Пройдя курс реабилитации под наблюдением медиков и протезистов, военнослужащий вернулся к семье в Рязанскую область.

