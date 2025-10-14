Российские войска прорвались на восточные окраины Константиновки

Российские военные продвинулись к восточным окраинам Константиновки в Донецкой Народной Республике, где в настоящее время продолжаются ожесточенные бои, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что подразделения ВСУ оказывают упорное сопротивление.

Буквально на прошлой неделе был существенный успех — мы совершили рывок с Предтечино и, по сути, уже идет закрепление на восточных окраинах данного населенного пункта. <…> Константиновка очень сложный участок. И сейчас действительно там идут ожесточенные бои — противник сопротивляется, — сказал Марочко.

Эксперт отметил, что промышленная зона города используется противником для размещения военной техники, что затрудняет продвижение российских подразделений. По его словам, бои за Константиновку могут быть сопоставимы по продолжительности и интенсивности со сражением за Артемовск.

Ранее Марочко рассказал, что командный состав ВСУ в последнее время активно покидает позиции в Северске. При этом противник оставляет на местах неподготовленных мобилизованных солдат, констатировал он.