Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 02:35

Российские войска прорвались на восточные окраины Константиновки

Марочко: российские военные закрепились на восточных окраинах Константиновки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные продвинулись к восточным окраинам Константиновки в Донецкой Народной Республике, где в настоящее время продолжаются ожесточенные бои, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что подразделения ВСУ оказывают упорное сопротивление.

Буквально на прошлой неделе был существенный успех — мы совершили рывок с Предтечино и, по сути, уже идет закрепление на восточных окраинах данного населенного пункта. <…> Константиновка очень сложный участок. И сейчас действительно там идут ожесточенные бои — противник сопротивляется, — сказал Марочко.

Эксперт отметил, что промышленная зона города используется противником для размещения военной техники, что затрудняет продвижение российских подразделений. По его словам, бои за Константиновку могут быть сопоставимы по продолжительности и интенсивности со сражением за Артемовск.

Ранее Марочко рассказал, что командный состав ВСУ в последнее время активно покидает позиции в Северске. При этом противник оставляет на местах неподготовленных мобилизованных солдат, констатировал он.

Андрей Марочко
ВСУ
Артемовск
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Госдумы сравнил Макрона с задиристой Моськой
Российские войска прорвались на восточные окраины Константиновки
Росавиация озвучила плохие новости для путешественников
Юрист раскрыл, кто вправе вскрыть квартиру россиян без их ведома
Командир ВСУ вовлек подчиненных в нечестную схему заработка
Трампа призвали повторить «израильский успех» на Украине
Президент Мадагаскара покинул страну, отказавшись уйти в отставку
Спят во время атак, допиваются до «белочки»: пьянство разлагает ВСУ изнутри
Минфин не исключил повышения налогов на роскошь, но позже
Музей ВМС США перепутал американский и российский корабль
Мать пропавшего в Турции пловца обратилась в Генпрокуратуру РФ
В Сумах прогремели мощные взрывы
Фаза Луны сегодня, 14 октября: рыбачим на лайте, играем с котиками
«Реву белугой»: Симоньян расплакалась на посвященном Кеосаяну концерте
Режим беспилотной опасности ввели на территории российского региона
Душили, пытали дрелью: в РФ задержаны два мигранта за убийство 11 лет назад
В Петербург доставили из ЛНР беглых офицеров уголовного розыска
Гороскоп на 14 октября: судьбоносный день для Близнецов и тайна для Львов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 октября 2025 года
КХЛ уволила рефери навсегда за скандальный гол в матче СКА — «Автомобилист»
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.