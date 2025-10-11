Командный состав Вооруженных сил Украины в последнее время активно покидает позиции в Северске Донецкой Народной Республики, оставляя неподготовленных мобилизованных солдат, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС. По его информации, украинское командование постепенно оставляет населенный пункт, передавая инициативу российским военнослужащим.

Несколько дней назад поступила информация о том, что с Северска уже начали выводить командный состав вооруженных формирований Украины. То есть, по сути, уже становится понятным, что украинское командование будет постепенно оставлять данный населенный пункт, — сказал он.

Марочко подчеркнул, что такая тактика приводит к значительному росту потерь среди украинских военнослужащих. По его оценкам, мобилизованные граждане, впервые взявшие в руки оружие, могут находиться на линии боевого соприкосновения не более двух-трех суток. В связи с этим численность потерь ВСУ в районе Северска за последнее время возросла в несколько раз, что демонстрирует неэффективность применяемой украинской стороной стратегии.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило боевиков националистического батальона «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) в район населенного пункта Закотное для предотвращения массового дезертирства украинских военнослужащих. Данные меры приняты на фоне успешного продвижения российских подразделений в районе Северска ДНР.