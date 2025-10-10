Не переживут зиму. Украине грозит энергетический крах: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците топлива в РФ, который якобы приближается к 20%. По словам экспертов, эти цифры были «взяты с потолка», а сведения о нехватке энергоносителей в нашей стране не соответствуют действительности. При этом на самой Украине, напротив, сложилась критическая ситуация в топливно-энергетическом комплексе. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Почему ВСУ бьют по российским НПЗ

Зеленский объявил после серии атак ВСУ на российские НПЗ, что дефицит топлива в России якобы приближается к показателю в 20%. Президент отметил, что россияне используют резервы дизеля, которые «берегли на черный день». При этом Зеленский не назвал источник этой «информации».

По мнению экспертов, заявления Зеленского о дефиците топлива в РФ не подкреплены никакими фактами и направлены в первую очередь на достижение пропагандистского эффекта. Украинскому лидеру важно искать для своей аудитории «перемоги» (победы. — NEWS.ru) и поддерживать любым способом боевой настрой военных. Зеленский пытается вызвать панику среди населения РФ, чтобы спровоцировать искусственный дефицит топлива, считают аналитики.

Основной смысл украинских ударов по НПЗ в РФ заключается не только в прямом военном воздействии, но и в создании социальной напряженности, подтвердил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, для Зеленского важно оказать психологическое влияние на российское общество.

«Заявления о нехватке бензина направлены на достижение этой цели. Смысл слов Зеленского и попыток ударов ВСУ по НПЗ состоит в том, чтобы напугать население, создать ажиотаж, которого нет и не будет по объективным причинам», — рассказал аналитик NEWS.ru.

Почему в России не будет дефицита бензина

Правительство заранее приняло меры для предотвращения дефицита бензина, сказал Юшков. По его словам, в частности кабмин временно запретил экспорт топлива и разрешил импорт из других стран.

«При необходимости можно увеличить поставки бензина из Белоруссии, отправив туда больше нефти на переработку, поскольку их заводы недозагружены. Взамен мы получим готовые нефтепродукты, оплатив только услугу переработки, — пояснил эксперт. — Для обеспечения стабильных поставок существует еще ряд мер. Это и импорт, и временные решения, такие как разрешение на использование большего количества присадок. Возможно также снижение требований к экологическому классу бензина. Следовательно, у нас есть еще довольно много инструментов для предотвращения дефицита топлива».

Сколько стоит топливо на Украине

На Украине ситуация с топливом заметно сложнее, чем в России. Так, средняя цена дизельного топлива в стране составляет 56 гривен (109 рублей против 71 в РФ). Стоимость бензина АИ-95 на Украине приблизилась к 60 гривнам (117,6 рубля против 67–68 в РФ), а бензина АИ-92 — примерно 57 гривен (почти 112 рублей против 60 в РФ).

Украинские пользователи соцсетей считают, что посредники наживаются на потребителях. «АЗС „нагреваются“ на украинцах: на самом деле переплачиваем за литр топлива. Сети существенно увеличили свою маржу, игнорируя падение цен на нефть», — возмутился в соцсети X (Twitter) пользователь enovosty.

При этом roman_pavlyuk подчеркнул, что боится полного коллапса в случае проблем с импортом бензина. «Кризис топлива: больше половины всего топлива ввозится на Украину через Польшу... Если Польша закроет воздушное пространство или другой транзит, это будет катастрофой», — написал он.

Какая ситуация в области энергетики складывается на Украине

Минэнерго Украины выпустило официальное заявление о массированных ударах по энергоинфраструктуре, вызвавших перебои с электроэнергией в различных регионах. Ранее сообщалось о ночных ударах ВС РФ по объектам в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях.

После первой атаки БПЛА «Герань» по объектам энергетики (ТЭЦ и другие) в Киеве был нанесен удар баллистическими ракетами. Местные жители выкладывают в соцсетях видео с множественными вспышками после взрывов. О перебоях с электричеством заявили и власти украинской столицы. По последним данным, был обесточен весь левый берег Днепра.

Кроме того, массированная атака «Гераней» пришлась по Кременчугской и Каменской ГЭС. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

По данным Bloomberg, за последние дни ударами по Харьковской и Полтавской областям ВС РФ уничтожили 60% газодобычи Украины. Чтобы пережить зиму, Киеву придется потратить €1,9 млрд на импорт 4,4 млрд кубометров топлива — это порядка 20% годового потребления.

Украина попросила партнеров срочно предоставить оборудование для ремонта энергетической системы, дополнительные системы ПВО и финансовую помощь с целью оплаты газа. Стоимость аварийного ремонта энергосистемы оценивается примерно в €758 млн.

Что ждет Украину ближайшей зимой

Зима на Украине будет темной и холодной, отметил политолог Михаил Павлив. По его словам, страну ждут постоянные отключения, блэкауты, вероятны перебои с теплом в домах, но это не будет тотальным явлением.

«То, что будут страдать производственный и жилой сектора, — вне всякого сомнения, — сказал эксперт NEWS.ru. — Теплогенерация в плохом состоянии, нанесен серьезный урон газодобыче. При этом страдают и распределительные газовые сети, включая компрессорные станции, особенно в последнее время».

По мнению экс-депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, если атаки на энергетические и газодобывающие компании Украины продолжатся, страна рискует столкнуться с полным блэкаутом.

«Удары, как мы видим, ведутся практически по всем регионам. Недавняя ночная атака затронула столицу и ряд областей, оставив их без света, — напомнил собеседник NEWS.ru. — Принципиально важно, что целью становятся именно генерирующие компании, производящие электроэнергию, а не только транспортная логистика, за исключением железных дорог. Ремонт оборудования этих объектов требует не одного месяца, что критически затрудняет прохождение осенне-зимнего периода».

Украинцев ждет самая сложная зима за весь период конфликта, убежден Килинкаров. Он подчеркнул, что осенняя военная кампания еще далека от завершения.

«Минимум два месяца активных действий могут привести к поистине катастрофической ситуации в энергетическом секторе Украины, поскольку получить дополнительные объемы энергии будет практически невозможно», — заявил экс-парламентарий.

