В Госдуме резко ответили Зеленскому на угрозу блэкаута в Курске и Белгороде Депутат Шеремет: угрозы Зеленского ввергнут Украину в еще более темные времена

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского устроить блэкаут в Курской и Белгородской областях могут привести к усугублению кризисной ситуации в его стране, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, украинскому лидеру следует пойти на мирные переговоры.

Зеленский хорошо понимает, что в преддверии отопительного сезона у украинского народа кратно увеличиваются желание и шансы сжечь его на погребальном костре как клятвопреступника и последователя неонацистской ереси, уничтожившей их страну. Поэтому он должен осознать, что его отказ от мирных переговоров и выдвижение новых террористических требований и угроз в адрес России ввергнут преданную им страну в еще более темные и суровые времена, — отметил Шеремет.

Депутат подчеркнул, что громкие заявления Зеленского, оказавшегося в затруднительном положении, свидетельствуют о высокой эффективности ответных ударов по украинской энергосистеме за атаки на российскую энергетику. По его мнению, это неизбежно привело к тому, что Украина оказалась в положении, аналогичном началу 14 века, когда основным источником отопления были дрова.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что попытка устроить отключение электричества в России может привести к полному прекращению электроснабжения на Украине. По его словам, угрозы, озвученные Зеленским, не должны восприниматься всерьез.