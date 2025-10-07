Военный эксперт раскрыл, чем Украина могла атаковать НПЗ в Тюмени

Вооруженные силы Украины могли атаковать Тюмень с применением маленького спортивного самолета, переделанного в беспилотник, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, подобные летательные аппараты начинены значительным количеством взрывчатки, которая обладает разрушительной силой.

Украина сейчас применяет маленькие спортивные самолеты, которые были переделаны в БПЛА. Они рассчитаны на один-два человека. Это не [американский маленький двухместный самолет] Cessna, а еще меньше. В свое время ВСУ с их помощью пытались атаковать Ленинградскую область и ряд других мест. Этот дрон имеет большую дальность. Действительно, до Тюмени же что-то долетело. Я полагаю, что это был спортивный самолет, переделанный в беспилотник, — отметил Кнутов.

Он подчеркнул, что в начале СВО российские пограничники посадили похожий самолет. По словам Кнутова, пилотом был украинец, который, как утверждалось, заблудился. Впоследствии, отметил военэксперт, выяснилось, что он выполнял разведывательную миссию.

По опыту других военных конфликтов, на такие самолеты типа «кукурузник» устанавливают систему дистанционного управления и максимальное количество взрывчатки — иногда это сотни килограммов или даже чуть больше. Эти бомбы очень мощные. Сбиваются такие самолеты из всего, что можно использовать, но в первую очередь зенитными ракетными комплексами. В результате затрачиваются все ракеты, и когда начинается налет дронов, уже не остается средств для защиты, — заключил Кнутов.

Ранее сообщалось, что над Тюменью сбили три беспилотных аппарата. По данным региональных властей, в результате инцидента никто не пострадал, взрывов и возгораний не зафиксировано. Уточнялось, что вражеские дроны были нейтрализованы над территорией одного из местных предприятий.