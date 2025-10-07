Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 12:33

Военный эксперт раскрыл, чем Украина могла атаковать НПЗ в Тюмени

Военэксперт Кнутов: ВСУ могли атаковать Тюмень переделанным в дрон самолетом

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины могли атаковать Тюмень с применением маленького спортивного самолета, переделанного в беспилотник, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, подобные летательные аппараты начинены значительным количеством взрывчатки, которая обладает разрушительной силой.

Украина сейчас применяет маленькие спортивные самолеты, которые были переделаны в БПЛА. Они рассчитаны на один-два человека. Это не [американский маленький двухместный самолет] Cessna, а еще меньше. В свое время ВСУ с их помощью пытались атаковать Ленинградскую область и ряд других мест. Этот дрон имеет большую дальность. Действительно, до Тюмени же что-то долетело. Я полагаю, что это был спортивный самолет, переделанный в беспилотник, — отметил Кнутов.

Он подчеркнул, что в начале СВО российские пограничники посадили похожий самолет. По словам Кнутова, пилотом был украинец, который, как утверждалось, заблудился. Впоследствии, отметил военэксперт, выяснилось, что он выполнял разведывательную миссию.

По опыту других военных конфликтов, на такие самолеты типа «кукурузник» устанавливают систему дистанционного управления и максимальное количество взрывчатки — иногда это сотни килограммов или даже чуть больше. Эти бомбы очень мощные. Сбиваются такие самолеты из всего, что можно использовать, но в первую очередь зенитными ракетными комплексами. В результате затрачиваются все ракеты, и когда начинается налет дронов, уже не остается средств для защиты, — заключил Кнутов.

Ранее сообщалось, что над Тюменью сбили три беспилотных аппарата. По данным региональных властей, в результате инцидента никто не пострадал, взрывов и возгораний не зафиксировано. Уточнялось, что вражеские дроны были нейтрализованы над территорией одного из местных предприятий.

ВСУ
Тюмень
Россия
БПЛА
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, откуда могли взяться украинские дроны за Уралом
Под Мурманском произошло ДТП с иномаркой
Россиянин поймал грабительницу, обворовавшую пенсионерку на 15 тыс. рублей
В России появится новый Совет при президенте
Захарова объяснила, кто покрывает атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Терапевт объяснил, что делать после укуса летучей мыши
Российские военные взяли под контроль участок у реки Янчур
Невеста Лепса позавидовала обручальному кольцу миллиардера
Как почистить утюг от накипи: проверенные способы
Сотникова показала подросшего сына от теннисиста Попко
Названы цели применения Украиной самолетов, переделанных в дроны
В Нидерландах не смогли связать Россию с инцидентами с БПЛА
Политолог назвал три причины, почему США не решатся передать Tomahawk Киеву
Военный эксперт раскрыл, чем Украина могла атаковать НПЗ в Тюмени
Сколько будет стоить парковка в центре Челябинска
Магнитные бури сегодня, 7 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Число жертв паленого алкоголя в Ленобласти опять увеличилось
Пассажирский поезд столкнулся с фурой в российском регионе
Суд вынес приговор краснодарцу за призывы к терроризму
В Великобритании назвали причину отчаяния Зеленского
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.