Загнутся без еды и снарядов: ВС РФ разносят логистику ВСУ от Сум до Полтавы

Россия все чаще бьет по железным дорогам на Украине. Только за последние несколько дней на узловых станциях на востоке страны уничтожены локомотивные депо, подвижные составы и тяговые подстанции. Почему атаки на транспортную инфраструктуру Киева активизировались именно сейчас и чем это обернется для ВСУ — в материале NEWS.ru.

Какие объекты на Украине поразили ВС России

С начала октября ВС России нанесли серию ударов по ключевым объектам железнодорожной инфраструктуры Украины. Так, 4 октября ВС РФ атаковали железнодорожный вокзал в Шостке в Сумской области, а 7 октября — полтавский логистический узел.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, задействованным для перебросок подразделений ВСУ, и инфраструктуре военного аэродрома», — сообщило Минобороны РФ.

Также под удар попали административные и складские помещения, были поражены локомотивное депо, цеха сборки и места хранения беспилотников, склад горючего, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. По данным российских источников в Telegram, при атаках применялись оперативно-тактические ракеты «Искандер».

В результате начались перебои с железнодорожным сообщением, поезда задерживались и перенаправлялись по другим маршрутам, сообщают украинские СМИ.

Почему Россия бьет именно по железнодорожной инфраструктуре

Уничтожая железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав, ВС РФ парализуют целые направления логистики ВСУ. «Полтавский железнодорожный узел — один из главных на Украине. Он обеспечивает перевозки техники, живой силы, боеприпасов, горючего сразу на нескольких направлениях: на Харьковском, Славянско-Краматорском в ДНР, а также может быть задействован для поставок и оперативной переброски войск в Днепропетровскую и Запорожскую области. Там везде сейчас идут интенсивные бои», — рассказал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, активизация поставок вооружений и переброска подразделений наемников со стороны стран НАТО на территорию Украины по железнодорожным путям «является серьезной проблемой».

«Эти грузы и личный состав, направляемые для участия в боевых действиях, представляют непосредственную угрозу. В ответ на эти действия мы, естественно, уничтожаем логистические центры, железнодорожные разъезды и станции, где скапливаются эшелоны с военной помощью стран НАТО. Если мы не будем этого делать, страны НАТО, уже давно утратившие морально-этические ограничения, могут начать поставлять ещё более мощное вооружение, что, несомненно, нанесёт огромный ущерб тому, что ещё осталось от Украины», — рассказал депутат NEWS.ru.

Почему ВС РФ раньше не уничтожали украинские железные дороги

Ранее, по словам Водолацкого, ВС РФ воздерживались от ударов по железным дорогам. «Причина в том, что по тем же железнодорожным путям параллельно осуществлялись и пассажирские перевозки. Применение наших средств поражения в тех условиях неизбежно привело бы к обвинениям в уничтожении мирного населения», — отметил депутат.

Но теперь на этих узлах нет интенсивного пассажирского сообщения. «Гражданские лица перестали пользоваться данным видом транспорта, и, по сути, поток мирного населения в этих районах значительно сократился. Поэтому сейчас мы применяем вооружение для уничтожения вагонов и локомотивов, которые доставляют смертоносные грузы на территорию Украины», — пояснил Водолацкий.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, это давно пора было сделать. «Нужно обязательно уничтожать станции, мосты, тоннели — чтобы полностью парализовать все железнодорожное сообщение, включая и пассажирские перевозки. Под таким прикрытием тоже могут перевозить оружие. Не раз говорил о том, что просто необходимо накрывать эшелоны на входе из Польши, там достаточно разрушить два-три моста, и поток военной техники и боеприпасов с Запада будет перекрыт», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Для чего ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре

Цель ударов по инфраструктуре — обеспечить условия для стремительного наступления российских войск по всем фронтам, считают эксперты. «Идут достаточно серьезные боевые действия. Россия движется по всем фронтам. Продвижение наших войск будет проще, эффективнее и быстрее, если украинские части не будут получать резервы, не будут получать боеприпасы или хотя бы их количество снизится», — рассказал NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, ВС РФ выбрали путь нанесения ударов по железнодорожной инфраструктуре, в том числе тепловозам, которые украинцы используют все чаще из-за того, что «мы вывели из строя в свое время значительное количество подстанций, которые обеспечивают энергией железную дорогу».

Кроме того, у ВС РФ появились новые БПЛА «Герань», которые могут поражать непосредственно состав в движении.

«Раньше они могли это делать, только когда поезд находился на месте. Сейчас мы выводим из строя непосредственно сами локомотивы, а затем, если состав везет технику, то удар наносится по ней и по личному составу, находящемуся рядом. По железной дороге можно применять крылатые ракеты и даже „Искандер“. Например, когда на одной платформе оказалось два железнодорожных состава с украинской боевой техникой. И удар „Искандером“ привел к тому, что значительное количество техники было выведено из строя. Крылатые ракеты применяют только по неподвижным целям», — пояснил эксперт.

Однако для полноценного подрыва снабжения ВСУ необходимо уничтожить мосты через Днепр, что является нетривиальной военной задачей. «Чтобы вывести из строя мост, нужно взорвать его опору, а попасть в нее очень тяжело. Это можно сделать, только если поставить маячок на саму опору, и ракета будет ориентироваться по нему. Либо диверсионная группа как-то подсветит эту работу», — пояснил Кнутов.

По его словам, тогда левобережная Украина будет физически отрезана от поставок из стран НАТО, украинские войска в Донбассе окажутся в еще более тяжелом положении, что облегчит задачу его освобождения российскими войсками.

