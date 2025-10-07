Решение принято? Куда в России могут долететь американские ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вопрос поставки Киеву ракет Tomahawk. Что он сказал, правда ли решение уже принято и оружие попадет на Украину, куда в России могут долететь «Томагавки»?

Что сказал Трамп о поставках Tomahawk на Украину

Трамп сообщил, что фактически принял решение по ракетам Tomahawk. При этом он не уточнил, в чем оно заключается. По словам главы Белого дома, он не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

Кроме того, президент США заявил журналистам: он хочет понять, как украинская сторона будет использовать «Томагавки».

«Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», — подчеркнул Трамп.

Издание Axios утверждает, что правительство США во главе с Трампом обеспокоено, будет ли у Вашингтона возможность контролировать применение Киевом Tomahawk.

Ранее американские СМИ писали, что высокотехнологичное иностранное вооружение эксплуатируют на Украине специалисты из Европы и США, используя при этом данные своих разведок и получая соответствующие команды из национальных оборонных центров. Кроме того, писали источники, украинские спецы вовсе не участвуют в использовании современного европейского ракетного оружия.

Инициатором передачи Киеву ракет Tomahawk называют спецпосланника президента США по Украина Кита Келлога. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Он добавил, что Трамп все чаще оказывается под его влиянием, что может со временем сказаться на решениях Вашингтона.

«Келлог бегает по кругу, пытаясь убедить всех, что россияне проигрывают, что надо помочь [украинцам]. Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть это оружие», — сказал Макгрегор.

«Вы об этом очень сильно пожалеете», — комментируют в Сети возможную отправку Киеву ракет Tomahawk.

Действительно ли Tomahawk попадут на Украину

Американский общественный деятель и представитель антивоенного и антиядерного движения Грег Мелло заявил, что возможная передача Tomahawk Киеву стала бы «серьезной стратегической эскалацией» конфликта.

«Трампу предстоит выбирать между тем, хочет он работать в направлении мира или делать большой шаг в направлении войны против России», — заявил аналитик.

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

По словам Мелло, недавнее предложение президента РФ Владимира Путина о сохранении Москвой и Вашингтоном количественных ограничений, предусмотренных двусторонним Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, в течение еще года является очень разумным. Однако, отметил аналитик, российская сторона может передумать, если Киев получит «Томагавки».

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил, что Россия не будет продлевать ДСНВ, если США поставят Tomahawk Украине.

«[Трамп] хочет быть уверен, что удары будут наноситься только по военным целям. Значит Трамп в курсе, что киевский режим бьет по мирным целям и жителям. Но это лукавство, бить будут все равно американцы. Они управляют ракетами. Президент РФ Владимир Путин поэтому и заявил, что передача Tomahawk приведет к ухудшению отношений между Россией и США. Из чего я делаю вывод, что Tomahawk не будут переданы Украине. Передавая их, США действительно рискуют. Мы можем вновь начать гонку стратегических вооружений», — считает Перенджиев.

Куда в России могут долететь Tomahawk

В случае, если Tomahawk все же окажутся на Украине, в зоне поражения дальнобойных крылатых ракет окажутся до двух тысяч военных и промышленных объектов в России, утверждает американский Институт изучения войны (ISW).

В числе «доступных целей» для «Томагавков» ISW называет локации в Елабуге и Энгельсе, которые, как утверждается, используются по военному назначению.

По оценке Института изучения войны, в радиусе Tomahawk минимальной комплектации (1600 км) находится не менее 1655 военных объектов на территории РФ, в пределах версии ракеты на 2500 км — 1945 объектов.

Теоретически, если Tomahawk запустят с корабля из района Одессы, они смогут поразить цель вплоть до Урала, например в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Тагиле, а на севере — в Архангельске и Апатитах, утверждает RTVI. При наземном запуске (в частности, из Полтавы) крайняя точка прилета может располагаться в Перми, Магнитогорске, Орске или Уфе, добавил источник.

Вид на Магнитогорск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Путин подчеркнул на пленарном заседании клуба «Валдай», что российская ПВО будет сбивать «Томагавки», если их передадут Украине.

«[Tomahawk] не совсем современное [оружие], но мощное и представляющее угрозу. Конечно, это вообще никак не изменит соотношение на поле боя. Были же ATACMS, и что? Системы ПВО России приспособились. Могут «Томагавки» нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — сказал российский лидер.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

