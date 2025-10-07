Сотни БПЛА, атаки на Москву и Курск: как ВСУ атакуют Россию 7 октября

ВСУ вновь запустили сотни дронов в атаку на регионы России. Сколько БПЛА сбили над Россией 7 октября, что происходит в Белгороде, есть ли жертвы и раненые?

Сколько БПЛА сбили над Россией в ночь на 7 октября

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 7 октября до 7 утра дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 184 украинских БПЛА самолетного типа.

«62 [БПЛА перехвачено и уничтожено] над территорией Курской области, 31 — над территорией Белгородской области, 30 — над территорией Нижегородской области, 18 — над территорией Воронежской области, 13 — над акваторией Черного моря, шесть — над территорией Липецкой области, пять — над территорией Калужской области, четыре — над территорией Тульской области, по три БПЛА — над территориями Ростовской, Рязанской областей, по два БПЛА — над территориями Брянской, Орловской областей, Республики Крым, два БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, и один — над территорией Волгоградской области», — сообщили в Минобороны.

Позже в военном ведомстве дополнили информацию: всего за час было сбито еще 25 дронов: 16 — над акваторией Черного моря, шесть — над территорией Нижегородской области, три — над территорией Московского региона.

Временные ограничения на взлет и посадку были введены в аэропортах Волгограда, Калуги, Нижнего Новгорода, Ярославля, Сочи и Геленджика. С утра их постепенно начали отменять.

Что известно об атаке на Дзержинск, цел ли НПЗ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил информацию о новом нападении ВСУ на Дзержинск. Город атакуют два дня подряд.

SHOT пишет, что, по словам очевидцев, над городом прогремело не менее восьми взрывов, ПВО сработала по украинским дронам. Губернатор Никитин сообщил, что атаковало не менее 30 БПЛА.

«Обломки вызвали повреждения нескольких зданий, хозяйственных построек и автомобилей. Произошло падение обломков на территории одного из предприятий, значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано», — подчеркнул Никитин в своем Telegram-канале.



Что происходит в Белгороде, были ли новые удары HIMARS

После ударов 5 и 6 октября в Белгороде не было зафиксировано новой атаки на ТЭЦ. Тем не менее губернатор Вячеслав Гладков сообщил еще об одной серии атак БПЛА на гражданские объекты и мирное население в регионе.

Так, в Старом Осколе обломки БПЛА упали на многоэтажный дом.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Над городом Старый Оскол и селом Курским нашей системой ПВО сбиты три БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков от сбитого БПЛА в Старом Осколе повреждены 17 квартир в трех МКД и 37 автомобилей», — сообщил Гладков.

За минувшие сутки в результате ударов ВСУ погибли двое мужчин из ремонтной бригады, которые занимались восстановлением энергетики и попали под повторный удар HIMARS. Кроме того, в селе Ясные Зори в результате атаки дрона на сельхозпредприятие получили ранения мужчина и женщина. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что всего за неделю пострадали как минимум 53 мирных жителя в России.



Где еще были сбиты БПЛА 7 октября

Источники SHOT сообщили об атаке БПЛА в Туле, работали системы ПВО. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что не было жертв и разрушений.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что атака БПЛА обошлась без жертв и разрушений.

Атаку БПЛА отразили в пяти районах и городе Воронежской области. Губернатор Александр Гусев заявил, что обломками была повреждена котельная в одном из муниципалитетов.

Кроме того, вечером 6 октября украинские БПЛА впервые сбивали над Тюменью — ВСУ попытались атаковать Антипинский НПЗ. Информация о пожаре после атаки не подтвердилась.



