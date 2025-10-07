Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 09:18

Глава Нижегородской области раскрыл последствия атаки ВСУ на Дзержинск

Никитин: несколько зданий и автомобилей повреждены при атаке ВСУ на Дзержинск

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Несколько зданий, машин и хозяйственных построек повреждено в Дзержинске во время атаки ВСУ, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

По предварительной информации, пострадавших нет. Обломки вызвали повреждения нескольких зданий, хозяйственных построек и автомобилей, — написал Никитин.

Глава региона добавил, что обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, при этом большого ущерба промышленной инфраструктуре не выявлено. Никитин указал, что в районе промзоны Дзержинска силы ПВО сбили 30 беспилотников.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что тысяча жителей Белгородской области остается без света после атак Вооруженных сил Украины, аварийные бригады работают вторую ночь подряд. Он добавил, что восстановительные работы не прекращаются после нанесенных ВСУ ударов 5 и 6 октября.

До этого пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 184 украинских беспилотника над регионами России. В частности, 62 БПЛА уничтожили над территорией Курской области.

Россия
Нижегородская область
атаки
повреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, какие цвета одежды могут успокоить человека
Эти блины запрещено есть по утрам! Слишком вкусно
Лишившиеся ног российские бойцы молятся, чтобы вернуться в зону СВО
Названы страны с самой низкой рождаемостью в мире
Рецепт из 90-х: пельмени, которые мы потеряли
Москва рассчитывает на прагматизм нового премьера Японии
В Госдуме ответили, будет ли атакован Чернобыль в ответ на удары по ЗАЭС
Ректор Сеченовки назвал действенный способ дожить до 120 лет
В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки в РФ
Диетический рецепт фаршированных болгарских перцев
Игроки в Dota 2 жалуются на сбои
Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — шедевр азиатской кухни
В России сообщили о бегстве подразделения «Азова» из Красноармейска
Хозяйке на заметку — идеальный рецепт хрустящей квашеной капусты
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Тертое печенье с вареньем: рецепт из СССР
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Печем творожную запеканку без муки с манкой и молоком: любимое лакомство
Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконах
Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.