Глава Нижегородской области раскрыл последствия атаки ВСУ на Дзержинск Никитин: несколько зданий и автомобилей повреждены при атаке ВСУ на Дзержинск

Несколько зданий, машин и хозяйственных построек повреждено в Дзержинске во время атаки ВСУ, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

По предварительной информации, пострадавших нет. Обломки вызвали повреждения нескольких зданий, хозяйственных построек и автомобилей, — написал Никитин.

Глава региона добавил, что обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, при этом большого ущерба промышленной инфраструктуре не выявлено. Никитин указал, что в районе промзоны Дзержинска силы ПВО сбили 30 беспилотников.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что тысяча жителей Белгородской области остается без света после атак Вооруженных сил Украины, аварийные бригады работают вторую ночь подряд. Он добавил, что восстановительные работы не прекращаются после нанесенных ВСУ ударов 5 и 6 октября.

До этого пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 184 украинских беспилотника над регионами России. В частности, 62 БПЛА уничтожили над территорией Курской области.