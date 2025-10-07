Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 09:18

Над Россией за час сбили два десятка украинских БПЛА

Минобороны России: дежурные средства ПВО за час нейтрализовали 25 БПЛА

ВС Украины

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 07:00 до 08:00 мск, сообщили в Минобороны РФ во вторник утром. Из них 16 были нейтрализованы над Черным морем, еще шесть над Нижегородской областью, в Подмосковье — три.

Всего в ночь на 7 октября российскими силами ПВО было нейтрализовано 184 украинских беспилотных летательных аппарата. Атаке подверглись 14 регионов и акватория Черного моря. Больше всего дронов было сбито над Курской и Белгородской областями, по данным министерства, там сбили 62 и 31 дрон.

В Белгородской области из-за атаки ВСУ остались без света тысяча жителей. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что аварийные бригады работают вторую ночь подряд. По его словам, восстановительные работы не прекращаются после ударов 5 и 6 октября.

За день до этого при ракетном обстреле с украинской стороны погиб мирный житель Белгорода. Мужчина скончался на месте во время работ по ликвидации последствий предыдущего обстрела.

