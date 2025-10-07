Мирошник сообщил о 53 пострадавших от атак ВСУ россиянах

Минимум 53 мирных жителя России пострадали за неделю от атак дронов ВСУ, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник. По его словам, это порядка 76% от общего числа пострадавших, передает РИА Новости.
В МО РФ данные сведения не комментировали.
Чаще всего вооруженные формирования киевского режима применяют ударные дроны для атак по гражданским объектам на Белгородском, Херсонском, Донецком направлениях, — отметил Мирошник.
При этом, подчеркнул он, трое из четырех пострадавших становились жертвами преднамеренных ударов БПЛА. Кроме того, констатировал посол, для разрушения гражданских объектов на прифронтовых территориях России противник применял артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы и РСЗО.
Ранее в городе Шебекино местный житель получил тяжелые ранения в результате взрыва на своем приусадебном участке. Пострадавший с диагнозами «минно-взрывная травма» и «открытый перелом ноги» был доставлен в областную больницу в стабильно тяжелом состоянии. В медицинском учреждении ему оказали всю необходимую помощь.
Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства противовоздушной обороны в течение четырех часов уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Воздушные цели были ликвидированы в воздушном пространстве Брянской, Белгородской, Курской и Оренбургской областей.