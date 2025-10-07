Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 08:11

Мирошник сообщил о 53 пострадавших от атак ВСУ россиянах

Мирошник: от атак БПЛА ВСУ за неделю пострадали 53 мирных жителя России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимум 53 мирных жителя России пострадали за неделю от атак дронов ВСУ, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник. По его словам, это порядка 76% от общего числа пострадавших, передает РИА Новости.

В МО РФ данные сведения не комментировали.

Чаще всего вооруженные формирования киевского режима применяют ударные дроны для атак по гражданским объектам на Белгородском, Херсонском, Донецком направлениях, — отметил Мирошник.

При этом, подчеркнул он, трое из четырех пострадавших становились жертвами преднамеренных ударов БПЛА. Кроме того, констатировал посол, для разрушения гражданских объектов на прифронтовых территориях России противник применял артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы и РСЗО.

Ранее в городе Шебекино местный житель получил тяжелые ранения в результате взрыва на своем приусадебном участке. Пострадавший с диагнозами «минно-взрывная травма» и «открытый перелом ноги» был доставлен в областную больницу в стабильно тяжелом состоянии. В медицинском учреждении ему оказали всю необходимую помощь.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства противовоздушной обороны в течение четырех часов уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Воздушные цели были ликвидированы в воздушном пространстве Брянской, Белгородской, Курской и Оренбургской областей.

ВСУ
Украина
атаки
БПЛА
