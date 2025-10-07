Политолог назвал три причины, почему США не решатся передать Tomahawk Киеву Политолог Перенджиев: Москва не продлит ДСНВ при получении Киевом Tomahawk

Россия не будет продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений с США, если они поставят крылатые ракеты Tomahawk Украине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, передача данных ракет Киеву ухудшит отношения между Москвой и Вашингтоном.

[Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) заявляет о необходимости получения четких гарантий относительно целей применения Tomahawk перед одобрением их поставки Украине. Он хочет быть уверен, что удары будут наноситься только по военным целям, значит, Трамп знает об атаках на мирное население. Но это лукавство — бить все равно будут американцы. Они управляют ракетами. Президент РФ Владимир Путин поэтому и заявил, что передача Tomahawk приведет к ухудшению отношений между Россией и США, из чего я делаю вывод, что Tomahawk не будут переданы Украине. Поставляя их, Вашингтон рискует, так как мы можем вновь начать гонку стратегических вооружений, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что подобный шаг подорвет имидж Трампа как миротворца, стремящегося к скорейшему завершению конфликта на Украине. Также, по словам военного политолога, передача Tomahawk Киеву поставит крест на совместном освоении США и РФ Арктики.

Во-вторых, после принятия решения о передаче Tomahawk ВСУ никто уже не станет считать Трампа миротворцем. В-третьих, мы можем принять ряд политических решений, например, РФ откажется от желания осваивать Арктику совместно с США. Почему вообще поднялась шумиха с Tomahawk, если Трамп намерен завершить конфликт как можно скорее? Я вижу здесь три возможных сценария. На президента США могли надавить, например, его спецпосланник по Украине Кит Келлог. Также это может оказаться неким коммерческим ходом, рекламой Tomahawk. Возможно, это также попытка косвенно надавить на Китай, — резюмировал Перенджиев.

Ранее Трамп заявил, что хочет понять, как Киев планирует использовать ракеты Tomahawk. По словам главы Белого дома, им уже принято решение о передаче Украине данного вида вооружения.

До этого Путин заявил, что если Вашингтон примет решение о поставке Tomahawk украинской стороне, то это может навредить отношениям США и России. По его словам, те позитивные тенденции, которые наметились между сторонами, могут получить урон.