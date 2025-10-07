Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 11:43

Наступление ВС России на Харьков 7 октября: войска в огневом мешке, Купянск

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 7 октября 2025 года, что сейчас происходит у Харькова, Волчанска, Липцев, Купянска, где украинские войска оказались в огневом мешке?

Какова ситуация на Харьковском направлении во вторник, 7 октября

На Харьковском направлении российские войска продвигаются практически на всех участках фронта; ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, неся значительные потери в живой силе, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Синельниковского леса воины „Севера“ с тяжелыми боями продвинулись на 250 м. В Волчанске на левом берегу реки Волчьей наши штурмовики заняли порядка 20 зданий, продвинувшись на 100 м. На участке фронта Меловое — Хатнее штурмовые подразделения „северян“ продолжают развивать успех в районе Отрадного. За сутки общее продвижение составило около 2 км», — отметил источник.

В ходе наступления ликвидирован взвод живой силы 3-й тяжелой мехбригады ВСУ и боевая бронированная машина; ударами авиации уничтожены пункты дислокации 3-й бригады и 1-й бригады теробороны в районе Бологовки и Чугуновки, заявил канал.

Как утверждает источник, на Липцевском участке фронта без существенных изменений, ВСУ не предпринимали активных действий.

«На Купянском направлении штурмовые группы ВС РФ занимают позиции севернее Песчаного. На Волчанском — продолжаются бои на юге Волчанска и в лесах у Синельниково. Минобороны РФ сообщило об освобождении села Отрадного к юго-западу от Мелового на Великобурлукском направлении», — заявил Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском направлении продолжаются бои в центре города, российские ДРГ занимают новые позиции и постепенно расширяют зону огневого контроля в городской черте.

«Противник контратакует в районе Кондрашовки. В районе Степовой Новоселовки и Песчаного есть продвижение у наших частей. Севернее — МО РФ сообщило об освобождении села Отрадного в районе Мелового — Хатнего», — написал Царев в своем Telegram-канале.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ отбили часть лесополосы у Степовой Новоселовки в 10 км от Купянска. Он указал, что российским бойцам удалось сократить расстояние к западным окраинам Купянска.

У Каменки Харьковской области ВСУ угодили в огневой мешок благодаря действиям российских войск, отметил Марочко.

«Если мы посмотрим на карту боевых действий, то наши военнослужащие продвигаются с Каменки и с Красного Первого в северном направлении, формируя своеобразный огневой мешок», — пояснил эксперт.

Потери ВСУ в Харьковской области за сутки составили более пяти десятков человек личного состава; вскрыты и уничтожены различные виды вооружений и техники, а также шесть пунктов управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«Вот это жара!» — комментируют ситуацию в Сети.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На Харьковском направлении ВС России нанесли поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск и Чугуновка, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств», — говорится в сообщении.

