Морпех в зоне СВО спас подорвавшегося товарища, пожертвовав своим здоровьем Морпех Антонов бросился спасать товарища и сам подорвался на мине, потеряв ногу

В зоне СВО штурмовик морской пехоты Иван Антонов с позывным «Сова» бросился спасать подорвавшегося товарища с позывным «Борода» и сам наступил на мину, потеряв ногу, пишет RT со ссылкой на военнослужащего. Антонову удалось протащить сослуживца несколько метров до того, как раздался взрыв. Мужчину отбросило под машину — в этот момент начался минометный обстрел.

Мы пытались отползти как можно дальше, я осилил примерно метров 500—600. Командир кричал бойцам, чтобы вытащили меня. Я ему: не нужно никого из ребят за мной посылать! Борода остался лежать на поле. Я до последнего с ним переговаривался, пока он сознание не потерял. Довольно противная мина была, — вспомнил Антонов.

После тяжелого ранения врачи были вынуждены провести поэтапную ампутацию ноги Совы. Пройдя курс реабилитации под наблюдением медиков и протезистов, военнослужащий вернулся к семье в Рязанскую область.

Ранее военкор Александр Коц рассказал, что российский военнослужащий пронес своего тяжело раненного сослуживца из Узбекистана более трех километров. По его словам, солдат был ранен сам, но помог товарищу.