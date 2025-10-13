Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 17:51

Морпех в зоне СВО спас подорвавшегося товарища, пожертвовав своим здоровьем

Морпех Антонов бросился спасать товарища и сам подорвался на мине, потеряв ногу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В зоне СВО штурмовик морской пехоты Иван Антонов с позывным «Сова» бросился спасать подорвавшегося товарища с позывным «Борода» и сам наступил на мину, потеряв ногу, пишет RT со ссылкой на военнослужащего. Антонову удалось протащить сослуживца несколько метров до того, как раздался взрыв. Мужчину отбросило под машину — в этот момент начался минометный обстрел.

Мы пытались отползти как можно дальше, я осилил примерно метров 500—600. Командир кричал бойцам, чтобы вытащили меня. Я ему: не нужно никого из ребят за мной посылать! Борода остался лежать на поле. Я до последнего с ним переговаривался, пока он сознание не потерял. Довольно противная мина была, — вспомнил Антонов.

После тяжелого ранения врачи были вынуждены провести поэтапную ампутацию ноги Совы. Пройдя курс реабилитации под наблюдением медиков и протезистов, военнослужащий вернулся к семье в Рязанскую область.

Ранее военкор Александр Коц рассказал, что российский военнослужащий пронес своего тяжело раненного сослуживца из Узбекистана более трех километров. По его словам, солдат был ранен сам, но помог товарищу.

СВО
военнослужащие
спасения
ВС РФ
