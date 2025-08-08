Боец СВО более трех километров нес раненого сослуживца

Российский военнослужащий пронес своего тяжело раненного сослуживца из Узбекистана более трех километров, сообщил военный корреспондент KP.RU Александр Коц. По его словам, солдат был ранен сам, но помог товарищу.

Инцидент произошел в населенном пункте Щербиновка. Два бойца ВС России попали под атаку украинских военнослужащих и получили травмы в ходе боестолкновения. Участник СВО из Узбекистана вспомнил, что просил своего спасителя оставить его, указывая на собственное ранение солдата. Однако российский военнослужащий отказался, заявив, что своих не бросают.

Чтобы выбраться из опасной зоны и добраться до безопасного места, им вместе пришлось преодолеть около трех километров. Передвигаясь с максимальной осторожностью, бойцы регулярно связывались со своим командиром, информируя его о продвижении. С воздуха их поддерживали российские операторы БПЛА, обеспечивая прикрытие.

Ранее российский ефрейтор Олег Хомяков в зоне СВО сумел в одиночку справиться с превосходящими силами противника и взять под контроль блиндаж украинских военных. По данным Минобороны, боец оказался на позиции ВСУ, которая позднее частично разрушилась из-за взрыва.