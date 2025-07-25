Российский боец в одиночку победил группу солдат ВСУ Российский ефрейтор Хомяков в одиночку взял под контроль блиндаж ВСУ

Российский ефрейтор Олег Хомяков в зоне СВО сумел в одиночку справиться с превосходящими силами противника и взять под контроль вражеский блиндаж, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Боец оказался на позиции ВСУ, которая впоследствии была частично разрушена взрывом. Солдат выбрался из-под обломков и сумел занять важную точку.

Выбираясь из-под завала, ефрейтор Хомяков услышал шум от движения группы противника. Боец замаскировался среди обломков и остался незамеченным. Военнослужащий постепенно обеспечил себе выгодную позиции и открыл плотный огонь из личного стрелкового оружия, уничтожив при этом противника, — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в Запорожской области операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ликвидировали два замаскированных укрытия с личным составом ВСУ. Как сообщает пресс-служба российского Минобороны, боевые расчеты эффективно поразили выявленные цели.

До этого в районе Торского (ДНР) российские подразделения отразили три атаки украинских подразделений, что позволило закрепиться в восточной части населенного пункта. Дополнительным достижением стало установление контроля над двухкилометровым отрезком автодороги, ведущей в направлении Кременной (ЛНР).