Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 12:10

Российский боец в одиночку победил группу солдат ВСУ

Российский ефрейтор Хомяков в одиночку взял под контроль блиндаж ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский ефрейтор Олег Хомяков в зоне СВО сумел в одиночку справиться с превосходящими силами противника и взять под контроль вражеский блиндаж, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Боец оказался на позиции ВСУ, которая впоследствии была частично разрушена взрывом. Солдат выбрался из-под обломков и сумел занять важную точку.

Выбираясь из-под завала, ефрейтор Хомяков услышал шум от движения группы противника. Боец замаскировался среди обломков и остался незамеченным. Военнослужащий постепенно обеспечил себе выгодную позиции и открыл плотный огонь из личного стрелкового оружия, уничтожив при этом противника, — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в Запорожской области операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ликвидировали два замаскированных укрытия с личным составом ВСУ. Как сообщает пресс-служба российского Минобороны, боевые расчеты эффективно поразили выявленные цели.

До этого в районе Торского (ДНР) российские подразделения отразили три атаки украинских подразделений, что позволило закрепиться в восточной части населенного пункта. Дополнительным достижением стало установление контроля над двухкилометровым отрезком автодороги, ведущей в направлении Кременной (ЛНР).

Минобороны РФ
военнослужащие
СВО
Блиндажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ? Взрыв многоэтажки в Саратове: что известно, причины, жертвы
В Госдуме рассказали, зачем нужен запрет алкомаркетов в жилых домах
В Госдуме придумали необычный способ, как популяризовать казаков
Предупреждение жителей Саратова о взрыве дома стало пророческим
Путин утвердил Георгия Михно на пост посла России в Варшаве
«Просто молитесь»: саратовец рассказал о первых секундах после взрыва
«Потери гигантские»: военэксперт оценил оставшиеся силы ВСУ
Стало известно, что будет с ключевой ставкой к лету 2026 года
В США раскритиковали подход Трампа к российско-украинскому конфликту
Губернатор Бусаргин отреагировал на взрыв газа в доме Саратова
Типовые ошибки в строительстве и как их избежать еще на этапе проекта
«Только добровольно»: Песков о ситуации с ушедшим на СВО американцем
Кремль раскрыл позицию России и Китая по новому миропорядку
«Будем ли мы терпеть?»: военэксперт о продолжении СВО до 2034 года
Эксперт по ЖКХ ответил, как избежать трагедий со взрывами газа в домах
В Саратове взрыв раскурочил жилую многоэтажку: фото с места ЧП
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к Владимиру Высоцкому
ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС
Песков обозначил позицию России в вопросе палестинского урегулирования
Песков высказался о проектах меморандумов России и Украины
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.