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25 июля 2025 в 06:33

Два замаскированных блиндажа ВСУ испепелили под Запорожьем

МО РФ: операторы FPV-дронов уничтожили два блиндажа ВСУ под Запорожьем

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили два замаскированных блиндажа с живой силой Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что это произошло в Запорожской области.

При смене пехотой противника позиции после поражения первого блиндажа был обнаружен второй блиндаж ВСУ. Прямые попадания привели к разрушению блиндажей и ликвидации находившегося внутри личного состава противника, — уточнили в МО.

Старший оператор FPV-дронов с позывным Рыжий добавил, что целями часто становятся блиндажи и укрытия противника. Работа ведется по местам ротации и технике ВСУ, подчеркнул военнослужащий.

Ранее российские военные успешно отразили три атаки украинских формирований в районе Торского в ДНР. Это позволило ВС РФ закрепиться в восточной части населенного пункта. Дополнительным успехом стало взятие под контроль двухкилометрового участка автодороги, ведущей к Кременной в ЛНР.

Также бойцы ВС РФ с помощью дронов уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ. Оператор FPV-дронов 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным Цыпа заявил, что произошло в районе населенных пунктов Яблоневка и Новоаленовка в ДНР в лесных массивах. Однако одну из них удалось ликвидировать на вышке сотовой связи в 15 километрах от линии фронта.

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