Два человека ранены при ударе ВСУ по автомобилю в Запорожской области

Двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний подросток, получили ранения в результате обстрела города Каменка-Днепровская со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Пострадавшие находились возле автомобиля, который атаковали украинские военные.

Ранения получили подросток 2010 года рождения и парень 2005 года рождения, — написал Балицкий

По словам губернатора, оба пострадавших доставлены в медучреждение, им оказывается необходимая медицинская помощь.

