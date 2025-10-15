Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 21:57

Два человека ранены при ударе ВСУ по автомобилю в Запорожской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний подросток, получили ранения в результате обстрела города Каменка-Днепровская со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Пострадавшие находились возле автомобиля, который атаковали украинские военные.

Ранения получили подросток 2010 года рождения и парень 2005 года рождения, — написал Балицкий

По словам губернатора, оба пострадавших доставлены в медучреждение, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что на Украине начали массово задерживать военнослужащих ВСУ — в Тернопольской области правоохранители уже задержали семерых бойцов по подозрению в серии тяжких преступлений. Военнослужащих обвиняют в похищениях людей, избиениях, пытках и вымогательстве, причем в некоторых эпизодах преступники применяли оружие и легковоспламеняющиеся жидкости.

До этого стало известно, что ВСУ невольно помогают российским войскам наступать в Запорожье — после подрыва Каховской ГЭС обмелевшее русло Днепра позволяет технике и пехоте преодолевать реку. Это значительно ускоряет продвижение российских подразделений, которые используют плавни и камышовые заросли для скрытного выхода на фланги ВСУ.

ВСУ
обстрелы
раненые
Запорожская область
мирные жители
подростки
происшествия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боливийские футболисты побаловали себя после поражения от сборной России
Путин поручил утвердить план по миграционной политике
Суицид, заказ царя или выстрел исподтишка: все версии гибели Лермонтова
В Екатеринбурге накрыли многолетний канал незаконной миграции
Продюсер рассказал, сколько Барбара Брыльска получала в России за фильм
Раненый при атаке ВСУ житель Брянской области скончался
Самолет главы Пентагона совершил экстренную посадку
Дела российского политика и актрисы поступили в военный суд
Финляндия построила десятки тысяч бункеров на случай ядерной войны
Сотни тысяч уклонистов: почему жители Западной Украины бегут от мобилизации
Оборона ВСУ в Купянске рушится на глазах: ВС РФ открывают путь на Славянск
Два человека ранены при ударе ВСУ по автомобилю в Запорожской области
Российский регион атаковали дроны ВСУ
Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе на 16–19 октября
Минсельхоз подтвердил благоприятный прогноз по урожаю зерновых в России
В России добавили ответственности иноагентам за проступки
Лавров предупредил о попытках превратить украинский кризис в «войну Трампа»
В РФ запретили списывать деньги за онлайн-подписки с одного вида карт
В России запланировали масштабное обновление энергомощности
В ХАМАС назвали точное время новой передачи тел заложников
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.