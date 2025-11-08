Трутнев рассказал о боях с ВСУ под Угледаром Полпред Трутнев рассказал, как отстреливался от ВСУ из винтовки под Угледаром

Вице-премьер, полпред президента России Юрий Трутнев оказался под огнем ВСУ во время рабочей поездки в ДНР, передает военкор и автор проекта WarGonzo Семен Пегов. В районе Угледара российский политик был вынужден применить снайперскую винтовку для отражения атаки.

Я работал из этого дома (из снайперской винтовки. — NEWS.ru), под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два. Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победит, — сказано в публикации.

По словам вице-премьера, по зданию активно наносила удары украинская БМП. Трутнев также отметил, что ему было интересно вернуться в уже освобожденный от противника Угледар.

Ранее стало известно, что немецкие снайперы участвуют в спецоперации в составе ВСУ. По словам источника, это наемники, которых не следует брать в плен. Эксперт отметил, что среди них могут быть бывшие спортсмены-биатлонисты. Основной мотивацией для граждан ФРГ остаются деньги, хотя идеология неонацизма также играет роль, заявил он.