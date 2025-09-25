В России предложили провести Год Арктики Трутнев и Чибис предложили объявить 2027 год Годом Арктики в России

В рамках рабочей встречи в Москве вице-премьер РФ Юрий Трутнев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложили дать 2027 году в России статус Года Арктики, сообщили в Министерстве информационной политики Мурманской области. Уточняется, что это решение призвано акцентировать лидирующие позиции РФ в Арктическом регионе.

В условиях нарастающего политического напряжения вокруг освоения Арктики и усиления внешнего влияния мы с Юрием Петровичем [Трутневым] сошлись во мнении о необходимости объявить 2027 год Годом Арктики в РФ. Мурманск же станет идеальной площадкой для проведения Международного арктического форума — 2027, — заявил Чибис.

Отдельно были разобрали два крупных плана: общий по развитию всего Арктического региона и созданию нового Трансарктического транспортного коридора, отметили в ведомстве. Кроме того, Чибис доложил о ходе работ по исполнению поручений президента России Владимира Путина по результатам предыдущего арктического форума.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что США хотели бы доминировать в Арктике, поэтому пытаются ослабить там позиции России. Вашингтон признает достоянием международного сообщества даже российские территориальные воды, подчеркнул он. Кроме того, по его словам, США считают, что в Арктике слишком много российских воинских частей, оставшихся еще со времен СССР.