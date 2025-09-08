Подведены итоги Восточного экономического форума – 2025

Во Владивостоке 3–6 сентября состоялся Восточный экономический форум – 2025. На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета собрались представители федеральных и региональных органов власти, российского и зарубежного бизнеса, ведущие эксперты в сфере экономики и управления. Главная тема ВЭФ – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор Форума – Фонд Росконгресс.

«В этом году прошел юбилейный, 10й Восточный экономический форум. На Форуме подписано 358 соглашений на 6 трлн 58,2 млрд рублей. Но главное не это. Форум стал местом подведения итогов работы за прошедшие десять лет. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы продолжаем работу во благо Дальнего Востока, во благо нашей Родины. Заработали социальные программы, которые востребованы людьми, механизмы стимулирования экономики и привлечения инвесторов. Поручения, данные Президентом, будут выполнены в полном объеме», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Юрий Трутнев.

На ВЭФ ежегодно приезжают зарубежные партнеры, заинтересованные в развитии бизнеса и добрососедских отношений.

«Высокой оценкой этой работы являются слова нашего Президента, что ВЭФ дает возможность пообщаться с коллегами почти из всего Тихоокеанского региона. В Форуме приняли участие порядка 8000 участников и представителей СМИ из 75 стран и территорий. Прошедший ВЭФ показал – вне зависимости от геополитической конъюнктуры мы готовы выступать за равноправное сотрудничество со всеми конструктивно настроенными странами на принципах ответственного и долгосрочного партнерства», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

