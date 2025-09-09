«С демократией не очень»: Германия сняла своих граждан с авиарейсов в РФ

Федеральная разведывательная служба (BND) Германии снимала с авиарейсов немцев, которые ехали в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, заявил в беседе с РИА Новости советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. По его мнению, произошедшее показало, что в ФРГ «с демократией не очень».

Взять, например, прошедший ПМЭФ. Там BND снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию. Наверное, как-то у них там с демократией не очень, — подчеркнул собеседник агентства.

Он также отметил, что США сейчас больше направляют на российские форумы разведчиков, которые под прикрытием вопросов бизнеса пытаются решить несколько другие задачи. Однако в России знают, как с этим бороться, резюмировал Кобяков.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что агрессивная риторика федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца связана с его желанием продемонстрировать полную поддержку Украины и отказ от сотрудничества с Россией. Эксперт назвал отношения Москвы и Берлина худшими за последние 80 лет.