Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 15:01

«Двери для России закрыты»: в Германии объяснили агрессивный настрой Мерца

Политолог Рар связал агрессию Мерца к РФ с демонстрацией полной поддержки Киева

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Агрессивная риторика федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца связана с его желанием продемонстрировать полную поддержку Украины и отказ от сотрудничества с Россией, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Он подчеркнул, что на данный момент отношения Москвы и Берлина — худшие за последние 80 лет.

Отношения между Германией и Россией за 80 лет не были такими плохими, как сегодня. Агрессивность в риторике Мерца связана с желанием продемонстрировать полную солидарность с Украиной и дать понять, что двери для сотрудничества с Россией в немецком правительстве закрыты, — высказался Рар.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Мерц с детства одержим идеей реванша за поражение нацистской Германии. Многие эксперты в Европе недоумевают из-за резкой антироссийской риторики главы правительства ФРГ на фоне продвижения диалога между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса.

До этого Мерц призвал европейские страны сосредоточить усилия на подрыве экономического потенциала России. Он подчеркнул, что Западу необходимо лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность.

Германия
Россия
Фридрих Мерц
политика
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ атаковали рейсовый автобус в российском регионе
Венгрия жестко прошлась по ЕС из-за принудительной мобилизации на Украине
Последний из детей великого американского писателя умер в США
Скончался мужчина, подаривший Бриджит Бардо единственного сына
Дуров преподал Маску урок истории на примере происхождения слова «славяне»
В ГД предложили ввести платный режим пребывания семей мигрантов в России
Ученые назвали один ранний признак болезни Альцгеймера
Украинские военные раскритиковали французские танки
В США придумали новый антироссийский коварный план в Антарктике
Мишустин анонсировал важную денежную помощь для аграриев в 24 регионах РФ
В России обрушился рынок грузового транспорта
Крупнейшая американская корпорация подала заявку в Роспатент
Военэксперт раскрыл самый быстрый способ истощить ВСУ
Юрист предупредила об одном нюансе брачного контракта
Эксперт объяснил, какую косвенную выгоду ждет Россию от поставок газа в КНР
Во Франции призвали к отставке Макрона
Девушка фейково «похоронила» отца ради прекращения его уголовного дела
Женщина-инвалид погибла в пожаре, который устроил сожитель ее сестры
Российская фигуристка заработала миллион на рассказах о родах
Президент Республики Сербской жестко пригрозил Евросоюзу
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.