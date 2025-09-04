«Двери для России закрыты»: в Германии объяснили агрессивный настрой Мерца Политолог Рар связал агрессию Мерца к РФ с демонстрацией полной поддержки Киева

Агрессивная риторика федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца связана с его желанием продемонстрировать полную поддержку Украины и отказ от сотрудничества с Россией, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Он подчеркнул, что на данный момент отношения Москвы и Берлина — худшие за последние 80 лет.

Отношения между Германией и Россией за 80 лет не были такими плохими, как сегодня. Агрессивность в риторике Мерца связана с желанием продемонстрировать полную солидарность с Украиной и дать понять, что двери для сотрудничества с Россией в немецком правительстве закрыты, — высказался Рар.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Мерц с детства одержим идеей реванша за поражение нацистской Германии. Многие эксперты в Европе недоумевают из-за резкой антироссийской риторики главы правительства ФРГ на фоне продвижения диалога между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса.

До этого Мерц призвал европейские страны сосредоточить усилия на подрыве экономического потенциала России. Он подчеркнул, что Западу необходимо лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность.