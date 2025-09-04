В СВР уличили Мерца в желании реванша за Третий рейх

Канцлер Германии Фридрих Мерц с детства одержим идеей реванша за поражение нацистской Германии от СССР, заявили представители Службы внешней разведки РФ. В сообщении отмечается, что многие европейские эксперты недоумевают из-за резкой антироссийской риторики главы правительства ФРГ на фоне продвижения диалога между Россией и США по урегулированию кризиса на Украине.

Однако удивляться могут лишь те, кто плохо знает биографию Мерца. Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Жажда мести росла в нем с детства, а после начала политической карьеры приобрела форму всепоглощающей страсти, — говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что канцлер Германии, пытаясь оскорбительной риторикой снять с Запада ответственность за ситуацию на Украине, игнорирует трагический характер происходящего.

Кроме того, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что резкие заявления Мерца в адрес Путина недопустимы. По его словам, никто не имеет права на подобные выпады.