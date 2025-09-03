Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 20:17

Посол высказался о грубых словах Мерца в адрес Путина

Посол Нечаев: высказывания Мерца в адрес Путина неприемлемы

Сергей Нечаев Сергей Нечаев Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Резкие высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес президента России Владимира Путина являются абсолютно неприемлемыми, заявил посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев. По его мнению, никто не должен позволять таких слов, передает РИА Новости.

Подобного рода высказывания в адрес руководителя российского государства, от кого бы они ни исходили, являются абсолютно неприемлемыми, — подчеркнул дипломат.

Как отметил российский посол, подобные заявления со стороны немецкого канцлера способны окончательно подорвать остатки доверия и взаимопонимания между двумя странами. Кроме того, они могут сделать процесс отчуждения между Россией и Германией необратимым, считает дипломат.

Ранее Мерц заявил, что Европа должна сконцентрироваться на «экономическом истощении» России. По его словам, Западу важно гарантировать невозможность поддержки РФ своей «военной экономики». Мерц отметил, что у него «нет никаких оснований» доверять Путину.

До этого канцлер Германии рассказал, что в настоящий момент никто на Западе не обсуждает возможную отправку наземных войск на Украину. Он подчеркнул, что присутствует на всех ключевых переговорах и осведомлен о реальных темах повестки дня.

Фридрих Мерц
Сергей Нечаев
Владимир Путин
ФРГ
