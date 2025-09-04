«Ущербный фюрер-канцлер»: канцлер Мерц ведет Германию в пропасть

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц одержим идеей реванша за разгром гитлеровской Германии Советским Союзом. Об этом 4 сентября заявила Служба внешней разведки (СВР) России. По мнению экспертов, политика главы правительства ФРГ действительно все больше напоминает курс Третьего рейха. Как Мерц ведет свою страну по пути нацистского реванша и станет ли он новым Гитлером — в материале NEWS.ru.

Почему Мерц ориентируется на нацистов и хочет реванша

Мерц выступил с новой серией антироссийских заявлений, причем некоторые из них выглядят неприемлемыми для дипломатической практики, поскольку носят характер личных оскорблений. Глава правительства ФРГ также призвал к истощению экономического потенциала России.

Между тем, как заявила СВР, многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики лидера Германии. «Однако удивляться могут лишь те, кто плохо знает биографию Мерца. Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом», — говорится в сообщении СВР.

Дед Мерца по матери Йозеф Пауль Совиньи с 1917 по 1937 год был мэром города Брилон. С приходом к власти Адольфа Гитлера он вступил в штурмовые отряды СА и дослужился до звания обершарфюрера, а в 1938 году вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДАП). В бытность мэром Совиньи увлеченно занимался переименованием улиц. Так в Брилоне появились Адольф-Гитлер-штрассе и Германн-Геринг-штрассе. А отец будущего канцлера Иоахим Мерц воевал в вермахте против Красной армии.

По данным разведки, жажда мести росла в Мерце «с детства, а после начала политической карьеры приобрела форму всепоглощающей страсти».



Фридрих Мерц выступает во время митинга, посвященного конфликту на Украине, перед посольством России

Германский политолог Александр Рар объясняет агрессивный настрой главы правительства ФРГ желанием продемонстрировать, что диалог с Россией невозможен. «На протяжении 80 лет отношения между Германией и Россией не были такими плохими, как сегодня. Агрессивность в риторике Мерца связана с желанием продемонстрировать полную солидарность с Украиной и дать понять, что двери для сотрудничества с Россией в немецком правительстве закрыты», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

Что еще толкает Мерца и Германию к нацизму

По мнению экспертов, реваншистские настроения и агрессивность Мерца по отношению к РФ связаны не только с его семейной историей, но и с объективными факторами.

«На протяжении как минимум последних двух десятков лет американцы целенаправленно готовили нацистский реванш в Германии, в том числе и на институциональном и на кадровом уровнях. Проведена колоссальная работа по реструктуризации германской военной промышленности, юридическая работа с компаниями, в результате которой львиная доля европейской оборонной промышленности находится под контролем Германии», — рассказал NEWS.ru военный эксперт Александр Собянин, служивший в группе советский войск в Германии (ГСВГ) в одном из разведывательных подразделений.

Проводником этой политики Вашингтона был лично Мерц, который в 2007–2018 годах возглавлял набсовет германского подразделения BlackRock, крупнейшей в мире компании по объему управляемых активов, а также был старшим консультантом отделения международной юридической компании Mayer Brown в Дюссельдорфе. Причем интересы обеих компаний тесно связаны с ВПК.



Фридрих Мерц

По словам Собянина, европейские оборонные активы сейчас контролируются ровно теми же немецкими гигантами, которые обеспечивали военную мощь гитлеровского рейха. Это и подразделения ThyssenKrupp, и производители военной колесной и гусеничной техники KNDS Deutschland (бывшая Krauss-Maffei Wegmann).

«После того как экономку ФРГ отрезали от дешевых и стабильных поставок ресурсов из России и посадили на „голодный паек“, германские компании потеряли конкурентоспособность. Производители и квалифицированный персонал бегут в США и Китай», — отметил Собянин. Зато, по его словам, деньги вкачиваются в ВПК и в оборону, и отрасль переживает стремительный рост.

«Во многом повторяется ситуация 30-х годов ХХ века, когда при прямом содействии американцев германскую экономику вытаскивал ВПК. Тогда немецкие промышленники получили доступ к финансам, а в политике к власти были приведены нацеленные на милитаризацию и реванш нацисты», — заявил Собянин.

Станет ли Мерц новым Гитлером?

В этих условиях неудивительно, что риторика и действия Мерца во многом повторяют практики нацистов, отметил политолог Михаил Чернов. Так, во время недавнего съезда ХДС германский канцлер призвал немцев «затянуть пояса». Он заявил, что страна давно живет не по средствам, и требуются перемены для обеспечения благосостояния молодежи, а также о необходимости пересмотреть систему социальной защиты, которая, по его словам, стала неподъемной для бюджета.

«Наряду с предполагаемым урезанием системы соцзащиты для „бездельников и мигрантов“ развертывается программа по строительству дешевых типовых панельных домов, аналогов советских „хрущевок“, чтобы „рабочей молодежи“ было где жить», — пояснил Чернов в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, некоторые идеи Мерца вызывают исторические аналогии, от которых «по телу пробегает холодок». Так, например, Германия рассматривает возможность отправки военных в Польшу, которые там якобы займутся подготовкой войск ВСУ.

«Собственно принятая официальная дата начала Второй мировой войны отсчитывается от немецкого вторжения в Польшу, где также впоследствии были созданы базы по обучению украинских диверсантов», — напомнил Чернов.

Мерц также выступил с инициативой о возврате всеобщей воинской обязанности. Причем в связи с тяжелой демографической ситуацией в стране рассматривается вопрос введения обязательного призыва для женщин.



Фридрих Мерц

Впрочем, по мнению Чернова, несмотря на «косплей» 1930-х годов, новым Гитлером Мерцу стать не суждено. «Это один из самых слабых канцлеров Германии в ее истории. Популярность Мерца падает. Согласно социологическим исследованиям, на первые места рейтингов выходит оппозиционная „Альтернатива для Германии“», — заключил политолог.

