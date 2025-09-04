Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 13:25

В России озвучили четкий политический портрет реваншиста Мерца

Политолог Мезюхо: СВР составила точный политический портрет Мерца

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Служба внешней разведки РФ составила точный политический портрет канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив о его одержимости идеей реванша за разгром Третьего рейха Советским Союзом, отметил политолог Иван Мезюхо в интервью RT. Он отметил, что политика главы правительства ФРГ отражает реваншистские настроения.

СВР, на мой взгляд, определила четкий политический портрет Фридриха Мерца. Вся его политика свидетельствует о реваншизме. Действительно Фридрих Мерц является потомком тех, кто нападал на Советский Союз, кто исповедовал идеологию нацизма, человеконенавистничества, превосходства одной расы над другой, — сказал эксперт.

Ранее представители СВР РФ заявили, что канцлер Германии с детства одержим стремлением к реваншу за поражение нацистской Германии от СССР. В ведомстве отметили, что резкая антироссийская риторика Мерца вызывает недоумение у многих европейских экспертов на фоне усилий Москвы и Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине.

Кроме того, Мерц заявил, что Европа должна сосредоточиться на «экономическом ослаблении» России. Он подчеркнул, что Западу важно лишить РФ возможности поддерживать свою «военную экономику».

Фридрих Мерц
Германия
реванш
портреты
СВР
