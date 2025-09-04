Служба внешней разведки РФ составила точный политический портрет канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив о его одержимости идеей реванша за разгром Третьего рейха Советским Союзом, отметил политолог Иван Мезюхо в интервью RT. Он отметил, что политика главы правительства ФРГ отражает реваншистские настроения.

СВР, на мой взгляд, определила четкий политический портрет Фридриха Мерца. Вся его политика свидетельствует о реваншизме. Действительно Фридрих Мерц является потомком тех, кто нападал на Советский Союз, кто исповедовал идеологию нацизма, человеконенавистничества, превосходства одной расы над другой, — сказал эксперт.

Ранее представители СВР РФ заявили, что канцлер Германии с детства одержим стремлением к реваншу за поражение нацистской Германии от СССР. В ведомстве отметили, что резкая антироссийская риторика Мерца вызывает недоумение у многих европейских экспертов на фоне усилий Москвы и Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине.

Кроме того, Мерц заявил, что Европа должна сосредоточиться на «экономическом ослаблении» России. Он подчеркнул, что Западу важно лишить РФ возможности поддерживать свою «военную экономику».