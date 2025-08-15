Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 20:53

Путин порекомендовал Госдуме изменить трудовое законодательство

Путин попросил Госдуму изменить трудовое законодательство по итогам ПМЭФ

Президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума порекомендовал Госдуме внести изменения в трудовое законодательство, соответствующий документ размещен на сайте Кремля. Он посоветовал внести изменения, касаемые гибкости рынка труда.

Рекомендовать Государственной Думе <…> обеспечить внесение в трудовое законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование правового регулирования отношений, — гласит документ.

В частности, изменения коснутся вопросов сверхурочной работы и работы по совместительству. Срок на внесение изменений в текущее законодательство — до 1 октября 2025 года.

Ранее Путин дал правительству поручение создать систему поддержки для проектов по добыче ценных элементов, включая редкие и редкоземельные металлы, из отходов горнодобывающей промышленности и производственных отходов. Согласно официальной документации, в работе должны участвовать Агентство стратегических инициатив (АСИ) и «Роснано».

Также в Госдуме предупредили о новых требованиях к земельным участкам — их владельцам придется регулярно косить траву. Нововведения вступят в силу с 1 сентября.

Владимир Путин
законы
Госдума
ПМЭФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один из аэропортов Британии остановил работу из-за столкновения самолетов
Луковый пирог — нежный, сочный и ароматный: идеально на ужин
Путин порекомендовал Госдуме изменить трудовое законодательство
Путин прибыл на Аляску
Туристы погибли из-за упавшей крыши исторического комплекса
Путин заинтересовался добычей редких металлов из отходов
Стало известно, пострадал ли дом Киркорова от загоревшегося участка рядом
Названа тема, которую обязательно затронут Путин и Трамп
Путин выразил соболезнования Пакистану после страшной трагедии
Звезда «Универа» приехал на Аляску к саммиту Путина и Трампа
Депутат Рады рассказал о попытках Зеленского достучаться до Трампа
Макрона заметили на отдыхе в компании накачанных мужчин
Россия и США решат судьбу планеты: мировые лидеры о встрече Путина и Трампа
Домашняя настойка из черной смородины за 14 дней — натуральный вкус
Не только яблоки: удивляем гостей пастилой с лавандой
Бесконечная пробка на Крымский мост попала на видео
В Госдуме оценили идею выплаты 13-й пенсии россиянам
Врачи не смогли спасти получившего пулю около мечети в Швеции
Дмитриев увидел хороший знак перед саммитом президентов на Аляске
В МИД России обеспокоены радикализацией протестов в Сербии
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.