Путин порекомендовал Госдуме изменить трудовое законодательство

Президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума порекомендовал Госдуме внести изменения в трудовое законодательство, соответствующий документ размещен на сайте Кремля. Он посоветовал внести изменения, касаемые гибкости рынка труда.

Рекомендовать Государственной Думе <…> обеспечить внесение в трудовое законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование правового регулирования отношений, — гласит документ.

В частности, изменения коснутся вопросов сверхурочной работы и работы по совместительству. Срок на внесение изменений в текущее законодательство — до 1 октября 2025 года.

Ранее Путин дал правительству поручение создать систему поддержки для проектов по добыче ценных элементов, включая редкие и редкоземельные металлы, из отходов горнодобывающей промышленности и производственных отходов. Согласно официальной документации, в работе должны участвовать Агентство стратегических инициатив (АСИ) и «Роснано».

Также в Госдуме предупредили о новых требованиях к земельным участкам — их владельцам придется регулярно косить траву. Нововведения вступят в силу с 1 сентября.