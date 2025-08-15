Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 20:49

Путин заинтересовался добычей редких металлов из отходов

Путин поручил поддержать проекты по переработке отходов в редкие металлы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин дал правительству поручение создать систему поддержки для проектов по добыче ценных элементов, включая редкие и редкоземельные металлы, из отходов горнодобывающей промышленности и производственных отходов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Из документа следует, что в работе должны участвовать Агентство стратегических инициатив (АСИ) и «Роснано». Поручение Путина было дано по итогам Петербургского международного экономического форума.

До этогоПутин дал задание правительству и РЖД до 31 марта 2026 года подготовить модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). В документе уточняется, что модель должна включать четкие сроки и параметры реализации каждого проекта.

