Путин заинтересовался добычей редких металлов из отходов Путин поручил поддержать проекты по переработке отходов в редкие металлы

Российский лидер Владимир Путин дал правительству поручение создать систему поддержки для проектов по добыче ценных элементов, включая редкие и редкоземельные металлы, из отходов горнодобывающей промышленности и производственных отходов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Из документа следует, что в работе должны участвовать Агентство стратегических инициатив (АСИ) и «Роснано». Поручение Путина было дано по итогам Петербургского международного экономического форума.

