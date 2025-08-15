В Госдуме предупредили о новых требованиях к земельным участкам

Согласно новым требованиям к освоению участков, владельцы садовых земель должны регулярно ухаживать за ними, в том числе косить траву, заявил RT депутат Госдумы Никита Чаплин. Важно не допускать зарастания бурьяном выше одного метра. Он уточнил, что нововведения вступят в силу уже 1 сентября.

Собственникам земельных участков важно понимать: новый закон не означает автоматического изъятия неиспользуемых наделов. Государство дает достаточный срок — до 1 сентября 2028 года, — чтобы привести землю в порядок, — отметил Чаплин.

Народный избранник уточнил, что владельцы участков под индивидуальное жилищное строительство обязаны возвести и зарегистрировать жилой дом. При этом они должны следить за порядком на территории, в том числе убирать мусор и избавляться от полуразрушенных строений.

В России 1 сентября 2025 года также введут запрет на проведение коммерческой деятельности в границах садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Поправки к закону подготовили парламентарии под руководством заместителя председателя ГД Алексея Гордеева.