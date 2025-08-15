Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 22:05

Опубликован список поручений правительству РФ по итогам ПМЭФ

Путин утвердил перечень поручений кабмину РФ по итогам ПМЭФ

По итогам ПМЭФ-2025 президент РФ Владимир Путин утвердил ключевые поручения. Главное — провести в 2026 году масштабный форум «Открытый диалог», сообщает пресс-служба Кремля. Также выделены задачи по зарплатам и креативной экономике.

Центральное задание — развить формат международного сотрудничества, стартовавший в 2025 году в рамках диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста». Важной частью этой работы станет проведение в 2026 году форума «Открытый диалог». Ответственность возложена на премьер-министра Михаила Мишустина, его заместителя Максима Орешкина и главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

Правительство должно разработать предложения по развитию формата взаимодействия и обеспечить форум. Срок представления доклада — до 1 ноября 2025 года.

Параллельно Путин поручил кабмину при разработке плана структурных изменений экономики до 1 октября 2025 года уделить особое внимание необходимости повышения зарплат россиян. План охватит шесть направлений: занятость, потребление, инвестиции, технологии, внешнюю торговлю, оборону и безопасность.

Еще одно важное поручение — создание долгосрочной стратегии развития креативной экономики в РФ. Рассматривается включение федерального проекта в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Первый отчет по этой работе — до 15 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что Фонд Росконгресс официально объявил даты проведения следующего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его данным, событие состоится с 3 по 6 июня 2026 года.

