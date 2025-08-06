Названы даты проведения ПМЭФ в 2026 году Росконгресс сообщил, что следующий ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня 2026 года

Фонд Росконгресс официально объявил даты проведения следующего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его данным, событие состоится с 3 по 6 июня 2026 года.

Организаторы форума подчеркивают, что ПМЭФ-2026 пройдет в период глобальной экономической трансформации, вызванной технологическими сдвигами, стремлением к устойчивому развитию и появлением новых финансовых моделей. Они отметили, что традиционно форум выступит центральной площадкой для диалога между государствами, деловыми кругами и экспертным сообществом, где специалисты выработают практические решения для обеспечения устойчивого роста и укрепления международного сотрудничества.

Особое внимание на предстоящем форуме уделят Саудовской Аравии, которая выступит страной-гостем. В Росконгрессе отметили, что проведение ПМЭФ совпадает со знаковой датой в виде 100-летия со дня установления дипотношений между двумя государствами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует решение Эр-Рияда выступить по приглашению РФ страной-гостем на ПМЭФ. Министр назвал это событие символичным ввиду юбилея дипотношений.