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06 августа 2025 в 10:48

Названы даты проведения ПМЭФ в 2026 году

Росконгресс сообщил, что следующий ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня 2026 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Фонд Росконгресс официально объявил даты проведения следующего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его данным, событие состоится с 3 по 6 июня 2026 года.

Организаторы форума подчеркивают, что ПМЭФ-2026 пройдет в период глобальной экономической трансформации, вызванной технологическими сдвигами, стремлением к устойчивому развитию и появлением новых финансовых моделей. Они отметили, что традиционно форум выступит центральной площадкой для диалога между государствами, деловыми кругами и экспертным сообществом, где специалисты выработают практические решения для обеспечения устойчивого роста и укрепления международного сотрудничества.

Особое внимание на предстоящем форуме уделят Саудовской Аравии, которая выступит страной-гостем. В Росконгрессе отметили, что проведение ПМЭФ совпадает со знаковой датой в виде 100-летия со дня установления дипотношений между двумя государствами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует решение Эр-Рияда выступить по приглашению РФ страной-гостем на ПМЭФ. Министр назвал это событие символичным ввиду юбилея дипотношений.

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