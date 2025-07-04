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04 июля 2025 в 12:27

В России поприветствовали одно решение Саудовской Аравии

Лавров: РФ приветствует решение Саудовской Аравии быть страной-гостем на ПМЭФ

Эр-Рияд Эр-Рияд Фото: Shutterstock/FOTODOM

Москва приветствует решение Эр-Рияда выступить по приглашению РФ страной-гостем на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в 2026 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, символично, что это событие приходится на год, когда страны будут отмечать 100-летний юбилей дипломатических отношений.

Я хотел бы поприветствовать решение Саудовской Аравии выступить по нашему приглашению в следующем году в качестве страны-гостя, главного участника 29-го Петербургского экономического форума, — сообщил Лавров.

Глава ведомства заявил об этом, открывая переговоры в Москве с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Он добавил, что в ходе ПМЭФ власти России договорятся с саудовскими друзьями о специальных мероприятиях, «чтобы ознаменовать юбилей».

Ранее сообщалось, что министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф возглавит официальную делегацию страны-партнера на юбилейном «Иннопроме». Саудовская Аравия представит самую масштабную экспозицию на выставке — 1512 кв. м, где будут показаны передовые технологические решения и проекты, включая город будущего NEOM.

Лавров
Саудовская Аравия
ПМЭФ
Россия
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