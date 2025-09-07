Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 17:57

На Западе согласились с заявлением России о суверенитете Европы

Steigan: Европа утратила экономическое и политическое значение

Антон Кобяков Антон Кобяков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Советник президента России Владимира Путина Антон Кобяков оказался прав, говоря, что Европа уже утратила свой суверенитет, а в скором времени утратит и экономическое значение, пишет норвежское издание Steigan. Также он заявлял, что Азия окончательно забрала себе все функции Запада, напомнили авторы публикации.

62% крупнейших центров промышленной торговли находятся в Китае. Короче говоря: Антон Кобяков прав. Китай взял верх. Европа не имеет значения, — утверждается в статье издания.

Авторы признают, что в Европе все еще есть несколько важных торговых центров. Однако большинство из них, по данным издания, больше импортируют китайской продукции, чем экспортируют европейских промышленных товаров.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Европа не сумела себя сохранить и отказалась от идей демократии. По словам дипломата, теперь об урегулировании Европе рассказывают страны Азии, Африки и Латинской Америки. В ЕС поучали остальных как жить, а теперь на континенте развернулась масштабная гуманитарная катастрофа, добавила дипломат.

Европа
Антон Кобяков
суверенитет
Россия
