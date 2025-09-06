«Профукали»: Захарова уличила Европу в большом провале Захарова: Европа не сумела себя сохранить и отказалась от идей демократии

Страны ЕС не сумели сохранить собственный континент и больше не заводят разговоров о демократии, заявила представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в беседе с ТАСС. Она назвала ситуацию оглушительным фиаско.

Они практически свели на нет разговоры о демократии, которую только они знают, как развивать, потому что они не сумели сохранить Европу. То есть свой собственный континент они профукали. Это факт, — констатировала Захарова.

По словам дипломата, теперь об урегулировании Европе рассказывают страны Азии, Африки и Латинской Америки. В ЕС поучали остальных как жить, а теперь на континенте развернулась масштабная гуманитарная катастрофа, добавила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что подход Запада к культуре является его ахиллесовой пятой. Страны подменяют истинные культурные ценности концепцией «мягкой силы», пояснила дипломат. Она напомнила, что США присвоили себе статус лидера в сфере массовой культуры. Однако это привело к идеологии отмены культуры и подмене реального культурного развития инструментами влияния.