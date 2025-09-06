Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 06:28

Захарова назвала «ахиллесову пяту» западных стран

Захарова считает, что подход Запада к культуре является его ахиллесовой пятой

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Западные страны демонстрируют спорный подход к культурной политике, подменив истинную культуру концепцией «мягкой силы», заявила представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По мнению дипломата, такой инструментальный подход является уязвимым местом западной цивилизации.

Захарова выступила на деловом завтраке в рамках ВЭФ, посвященном роли киноинститутов в формировании ценностей. Она отметила, что США присвоили себе статус лидера в сфере массовой культуры. Однако это привело к идеологии отмены культуры и подмене реального культурного развития инструментами влияния.

И многие разделили это их мнение, отвели себе роль и отвели своей культуре именно роль и обозначили место, назвав это мягкой силой. И это их ахиллесова пята, потому что именно так они к культуре относятся, — указала Захарова.

Представитель МИД добавила, что культура не может быть отменена искусственно. Она может лишь естественно угаснуть или трансформироваться.

Дипломат также обратила внимание на утилитарное отношение Запада к другим культурам, включая российскую и китайскую. По ее словам, западные страны рассматривают культурное наследие других народов через призму инструментов влияния, а не как самостоятельную ценность. Это отношение, как отметила Захарова, распространяется на все незападные культуры.

Ранее Захарова рассказала журналистам, что во время разговора с одним китайским чиновником узнала о своей популярности в КНР и спросила, с чем это связано. В ответ политик сказал, что причиной является не частая критика США, а ее красота.

культура
Мария Захарова
ВЭФ
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 сентября
Захарова назвала «ахиллесову пяту» западных стран
С клюквой и сливами: рецепт квашеных помидоров на зиму
Скинуть 10 лет, как Понаровская. Правила стиля 72-летней звезды 90-х
«В возрасте от 30 лет»: озвучено, как выглядит типичная жертва мошенников
В Италии заявили, что Путин сорвал планы «коалиции желающих» по Украине
Здоровье, личная жизнь, новые роли: куда пропала Мария Аронова
«Абсолютное безумие»: во Франции осудили новое заявление Зеленского
Отказ помогать бойцам СВО, «отмена», запрет песен: где сейчас Шнуров
«Центр новой эпохи»: в Германии дали оценку прошедшего в России ВЭФ
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Краснодарском крае
Трамп назвал спорного «победителя» обеих мировых войн
Помощь детям, возвращение на ТВ, проверка на иноагентство: как живет Ургант
Экс-глава Сахалина сделал «доброе дело» в хабаровской колонии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 6 сентября, облегчение?
В США раскрыли, когда американские ракеты «долетят» до Киева
Миронов озвучил «честную» величину МРОТ
Трамп дал комментарий по возможному убийству спецназом США жителей КНДР
Курсы в Дубае, обвинения в инфоцыганстве, мнение об СВО: где сейчас Нагиев
Путин сделал важное заявление об отечественной школе двигателестроения
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.