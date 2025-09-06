Западные страны демонстрируют спорный подход к культурной политике, подменив истинную культуру концепцией «мягкой силы», заявила представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По мнению дипломата, такой инструментальный подход является уязвимым местом западной цивилизации.

Захарова выступила на деловом завтраке в рамках ВЭФ, посвященном роли киноинститутов в формировании ценностей. Она отметила, что США присвоили себе статус лидера в сфере массовой культуры. Однако это привело к идеологии отмены культуры и подмене реального культурного развития инструментами влияния.

И многие разделили это их мнение, отвели себе роль и отвели своей культуре именно роль и обозначили место, назвав это мягкой силой. И это их ахиллесова пята, потому что именно так они к культуре относятся, — указала Захарова.

Представитель МИД добавила, что культура не может быть отменена искусственно. Она может лишь естественно угаснуть или трансформироваться.

Дипломат также обратила внимание на утилитарное отношение Запада к другим культурам, включая российскую и китайскую. По ее словам, западные страны рассматривают культурное наследие других народов через призму инструментов влияния, а не как самостоятельную ценность. Это отношение, как отметила Захарова, распространяется на все незападные культуры.

Ранее Захарова рассказала журналистам, что во время разговора с одним китайским чиновником узнала о своей популярности в КНР и спросила, с чем это связано. В ответ политик сказал, что причиной является не частая критика США, а ее красота.