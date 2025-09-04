Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 13:18

Захарова объяснила, с чем связана ее популярность в Китае

Захарова заявила, что ее популярность в Китае связана с красотой

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала журналистам, что во время разговора с одним китайским чиновником узнала о своей популярности в КНР и спросила, с чем это связано. В ответ политик сказал, что причиной является не частая критика США, а ее красота, передает РИА Новости.

Один высокопоставленный китайский чиновник <…> сказал мне как-то: «Знаете, вы в Китае очень популярны», — рассказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что те, кто в Великобритании отвечал за введение санкций, являются неонацистами. Так дипломат отреагировала на ограничения против российской детской и молодежной организации «Движение Первых».

До этого Захарова отметила, что ненависть ко всему русскому навязана Италии извне. Она высказала мнение, что русофобия приводит к серьезным проблемам внутри самой республики. По словам дипломата, корни такого отношения к России восходят к периоду Второй мировой войны.

Кроме того, представитель МИД России сообщила, что Москва считает недопустимым любое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Она подчеркнула, что РФ и Венесуэла поддерживают тесный контакт, а силовое давление и цветные революции должны остаться в прошлом.

