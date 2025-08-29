День знаний — 2025
29 августа 2025 в 16:54

В МИД РФ осудили попытку новой «цветной революции»

Захарова: никто не должен вмешиваться в дела Венесуэлы

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва считает, что никто не должен вмешиваться во внутренние дела Каракаса, рассказала корреспонденту NEWS.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия и Венесуэла находятся в тесном контакте, а силовое давление и «цветные революции» следует оставить в прошлом.

Мы находимся в самом тесном, прямом и доверительном контакте с венесуэльской стороной в духе отношений стратегического партнерства. Заинтересованы в стабильном и независимом развитии латиноамериканского региона. Практики силового вмешательства и методы «цветных революций» должны навсегда остаться в прошлом, – заявила Захарова.

Дипломат отметила, что Москва осуждает угрозы применения силы в отношении суверенных государств в качестве инструмента внешней политики. Она также выразила солидарность с народом и правительством Венесуэлы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась ответить на вопрос о возможном использовании США военных против Венесуэлы. Во время брифинга она подчеркнула, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов на разные меры для предотвращения поставок наркотиков в страну. Ливитт добавила, что Вашингтон не считает правительство Николаса Мадуро в Венесуэле легитимным.

Венесуэла
Мария Захарова
МИД РФ
США
