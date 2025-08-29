В МИД РФ осудили попытку новой «цветной революции»

Москва считает, что никто не должен вмешиваться во внутренние дела Каракаса, рассказала корреспонденту NEWS.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия и Венесуэла находятся в тесном контакте, а силовое давление и «цветные революции» следует оставить в прошлом.

Мы находимся в самом тесном, прямом и доверительном контакте с венесуэльской стороной в духе отношений стратегического партнерства. Заинтересованы в стабильном и независимом развитии латиноамериканского региона. Практики силового вмешательства и методы «цветных революций» должны навсегда остаться в прошлом, – заявила Захарова.

Дипломат отметила, что Москва осуждает угрозы применения силы в отношении суверенных государств в качестве инструмента внешней политики. Она также выразила солидарность с народом и правительством Венесуэлы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась ответить на вопрос о возможном использовании США военных против Венесуэлы. Во время брифинга она подчеркнула, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов на разные меры для предотвращения поставок наркотиков в страну. Ливитт добавила, что Вашингтон не считает правительство Николаса Мадуро в Венесуэле легитимным.